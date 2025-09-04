Δεν είναι δουλειά της Ρωσίας να αποφασίσει εάν μπορούν να σταλούν δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος οποιασδήποτε ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε την Πέμπτη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Γιατί μας ενδιαφέρει τι πιστεύει η Ρωσία για την Ουκρανία;», ρώτησε ο Ρούτε το κοινό στη Σύνοδο Κορυφής Άμυνας IISS στην Πράγα, όταν ερωτήθηκε σχετικά με την απόρριψη εκ μέρους του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν της παρουσίας οποιωνδήποτε δυτικών στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος.

«Η Ουκρανία είναι μια κυρίαρχη χώρα. Δεν αφορά τη Ρωσία τι θα αποφασίσει η Ουκρανία», δήλωσε ο Ρούτε. «Η Φινλανδία δεν ζήτησε έγκριση από τη Ρωσία για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Είμαστε κυρίαρχα έθνη και αν η Ουκρανία θέλει δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσουν την ειρήνη, εξαρτάται από αυτήν», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Συμμαχίας.

Οι διεργασίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία έχουν επιταχυνθεί μετά τη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης, ο Τραμπ δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για μια διμερή σύνοδο κορυφή μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ηγέτη της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παράσχουν υποστήριξη σε μια ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία - αν και έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων.

«Ο Τραμπ γνωρίζει ότι η Ουκρανία χρειάζεται πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας, και το κάνει: δεν επαναλαμβάνει τη Βουδαπέστη, δεν επαναλαμβάνει το Μινσκ», δήλωσε ο Ρούτε, αναφερόμενος στο Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994 στο πλαίσιο του οποίου η Ουκρανία εγκατάλειψε τα πυρηνικά της όπλα με αντάλλαγμα εδαφικές εγγυήσεις από τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, και στις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός του Μινσκ που συνάφθηκαν μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 - οι οποίες όλες τους παραβιάστηκαν από τη Ρωσία.

Ωστόσο, ο Πούτιν διστάζει. Το Κρεμλίνο παλινδρομεί όσον αφορά μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ζελένσκι και συνεχίζει τις σφοδρές επιθέσεις του εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Η Μόσχα έχει επίσης απορρίψει την ιδέα της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο Ρούτε επεσήμανε ακόμη ότι η Συμμαχία δεν πρέπει να υπερεκτιμά τη δύναμη της Ρωσίας, καθώς η οικονομία της «δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του Τέξας».

«Πρέπει να σταματήσουμε να παρουσιάζουμε τον Πούτιν ως ισχυρό - είναι ο κυβερνήτης του Τέξας, τίποτα περισσότερο. Ας μην τον παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά», πρόσθεσε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επαίνεσε επίσης τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να ενισχύσει τις προσπάθειες επανεξοπλισμού της συμμαχίας.

«Χωρίς αυτόν, ο στόχος του 5% δεν θα είχε επιτευχθεί ποτέ», δήλωσε, αναφερόμενος στη συμφωνία των συμμάχων του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο να αυξήσουν τον στόχο των δαπανών για την άμυνα στο 5% του ΑΕΠ.



