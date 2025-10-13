Ταξιδεύοντας χθες τη νύχτα για το Ισραήλ, για την ιστορική απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σκοπεύει να απειλήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα στείλει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, αν δεν σταματήσει τον πόλεμο.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω "Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Τόμαχοκ"», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, μέσα στο Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι του ζήτησε πυραύλους Τομαχοκ σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν προχθές Σάββατο.

«Οι Τόμαχοκ αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», είπε ο Τραμπ. «Θέλουν (οι Ρώσοι) να εκτοξευτούν Τόμαχοκ προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», αναρωτήθηκε ρητορικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι πύραυλοι Τόμαχοκ έχουν δραστικό βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, που σημαίνει ότι η ρωσική πρωτεύουσα θα βρισκόταν εντός της εμβέλειάς τους, αν τους αποκτούσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο κ. Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που υποσχόταν πως θα τερμάτιζε μέσα σε 24 ώρες προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, είναι η πιο δύσκολη ένοπλη σύρραξη που λέει πως αποπειράται να επιλύσει.

Η αντίδραση της Μόσχας

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η προμήθεια στην Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ κινδυνεύει να έχει άσχημη κατάληξη για όλους, ειδικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, από τη στιγμή που θα εκτοξευθούν, είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κάποιος τους πυραύλους Τόμαχοκ που φέρουν πυρηνικές κεφαλές από τους συμβατικούς πυραύλους του ίδιου τύπου.

«Πώς θα πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς!», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Telegram υπονοώντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει με χρήση πυρηνικών.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι εξετάζει την πώληση πυραύλων του τύπου σε ευρωπαϊκές χώρες για να τους διαθέσουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η συνάντησή του με τον κ. Πούτιν στα μέσα Αυγούστου στην Αλάσκα δεν επέτρεψε να σημειωθεί πρόοδος, να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει εναντίον της προμήθειας πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο, τονίζοντας πως θα επρόκειτο για «νέα κλιμάκωση» και θα «κατέστρεφε» τις σχέσεις της Ουάσιγκτον και της Μόσχας.

