Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ άρχισε να απελευθερώνει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατουμένους, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τερματίζει δύο χρόνια πολέμου.

Πλήθη που ζητωκραύγαζαν υποδέχθηκαν τα λεωφορεία με τους κρατούμενους στη Δυτική Όχθη, πολλοί από τους οποίους εξέτιαν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές.

Hundreds of Palestinians freed from prisons as part of the exchange deal have been released in Ramallah, West Bank. pic.twitter.com/zgeVPoivos — TabZ (@TabZLIVE) October 13, 2025

Περίπου 100 Παλαιστίνιοι που απελευθερώθηκαν έφτασαν στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή, και έγιναν δεκτοί με ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Πολλοί έδειχναν καταπονημένοι, ενώ κάποιοι έφεραν εμφανή τραύματα, αναφέρει το BBC.

🟡 BREAKING: Freed Palestinian prisoners are welcomed by massive, emotional crowds as they return home. Some had been serving life sentences, including one held for over 40 years, while the youngest was just 15. pic.twitter.com/eun60TIYwT — red. (@redstreamnet) January 25, 2025

Περίπου 1.718 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, που κρατούνταν στο Ισραήλ χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ανάμεσά τους και 15 ανήλικοι, θα απελευθερωθούν. Παράλληλα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 Παλαιστινίους που εξέτιαν ποινές ισόβιας ή πολυετούς κάθειρξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.