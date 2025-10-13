Λογαριασμός
Συγκίνηση στη Ραμάλα κατά την υποδοχή των πρώτων Παλαιστινίων - Βίντεο και φωτογραφίες

Πλήθη που ζητωκραύγαζαν υποδέχθηκαν τα λεωφορεία με τους κρατούμενους στη Δυτική Όχθη, πολλοί από τους οποίους εξέτιαν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές

Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ άρχισε να απελευθερώνει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατουμένους, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τερματίζει δύο χρόνια πολέμου.

Πλήθη που ζητωκραύγαζαν υποδέχθηκαν τα λεωφορεία με τους κρατούμενους στη Δυτική Όχθη, πολλοί από τους οποίους εξέτιαν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές.

Περίπου 100 Παλαιστίνιοι που απελευθερώθηκαν έφτασαν στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή, και έγιναν δεκτοί με ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Πολλοί έδειχναν καταπονημένοι, ενώ κάποιοι έφεραν εμφανή τραύματα, αναφέρει το BBC.

Περίπου 1.718 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, που κρατούνταν στο Ισραήλ χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ανάμεσά τους και 15 ανήλικοι, θα απελευθερωθούν. Παράλληλα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 Παλαιστινίους που εξέτιαν ποινές ισόβιας ή πολυετούς κάθειρξης.

