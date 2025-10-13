Εν αναμονή της απελευθέρωσης των ομήρων στη Γάζα - Τελείωσε ο πόλεμος, λέει ο Τραμπ

Στις 8 το πρωί αναμένεται να ξεκινήσει η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ. Η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12 το μεσημέρι να παραδώσει 48 ομήρους, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι ζωντανοί.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στην πλατεία Ομήρων (ζωντανοί μετάδοση)

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και περισσότερους από 1.700 κρατούμενους.

Λίγο πριν ξεκινήσει για το ταξίδι του στο Ισραήλ όπου θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και θα μιλήσει στην Κνεσέτ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ θα κατευθυνθεί προς την Αίγυπτο όπου θα είναι ο οικοδεσπότης της συνόδου κορυφής για τη Μέση Ανατολή, στην οποία θα συμμετάσχουν παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

