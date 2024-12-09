Σε εκτενή βομβαρδισμό του λιμανιού της Λαττάκειας, όπου βρίσκονται ναυτικές μονάδες του καθεστώτος Άσαντ, προχώρησε τη Δευτέρα το βράδυ το Ισραήλ.

Η επιχείρηση διεξήχθη κάτω από άκρα μυστικότητα και στόχος ήταν να καταστραφούν ακόμη και οι τελευταίοι στρατιωτικοί πόροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καθ΄οιονδήποτε τρόπο και εναντίον οποιουδήποτε.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση στο λιμάνι της Λαττάκειας:

⚡️Israeli strikes on Latakia port, Syria pic.twitter.com/VDozyr6gOs — War Monitor (@WarMonitors) December 9, 2024

Το Τελ Αβίβ βομβαρδίζει αυστηρά επιλεγμένες θέσεις στη Συρία, ξεκινώντας την Κυριακή από το Ερευνητικό Κέντρο και το Κέντρο Πληροφοριών στη Δαμασκό.

Στόχος, σύμφωνα με αναλυτές, είναι να καταστρεφούν οι όποιες στρατιωτικές δομές της Συρίας, ώστε να μην πέσουν στα χέρια των ισλαμιστών που εισέβαλαν στη Δαμασκό και εκδίωξαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ από τον προεδρικό θώκο.

Πηγή: skai.gr

