Αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον: Έχουν ανασυρθεί 55 σοροί από τον ποταμό Ποτόμακ

Τέσσερις ημέρες μετά τη σύγκρουση στους αιθέρες της Ουάσιγκτον αεροπλάνου της γραμμής με στρατιωτικό ελικόπτερο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους, είχαν ανασυρθεί και ταυτοποιηθεί μέχρι χθες Κυριακή 55 πτώματα από τα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ, σύμφωνα με τις αρχές.

«Εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νέα πτώματα. Μέχρι τώρα, έχουν ταυτοποιηθεί 55 θύματα αυτού του δυστυχήματος», δήλωσε ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της αμερικανικής πρωτεύουσας, ο Τζον Ντόνελι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες το απόγευμα (τοπική ώρα).

«Θα παραμείνουμε εδώ και θα συνεχίσουμε τις έρευνες ωσότου να τους ανασύρουμε όλους», υποσχέθηκε. «Θεωρούμε πως θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε όλα τα θύματα».

«Αναμένουμε πως θα βρούμε κι άλλα πτώματα ανασύροντας την άτρακτο» του μοιραίου αεροσκάφους, διευκρίνισε.

Έπειτα από σχολαστική προετοιμασία, οι ομάδες έρευνας ετοιμάζονται να αρχίσουν την επιχείρηση για να ανασυρθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του κουφαριού του επιβατικού αεροσκάφους σήμερα.

Πλοίο εφοδιασμένο με γερανό είχε πάρει θέση κοντά στην όχθη χθες, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πάνω από 200 πλεούμενα συμμετέχουν στην επιχείρηση ευρείας κλίμακας, που πλέον εισέρχεται στην πέμπτη της ημέρα, κατά τις αρχές.

Νωρίτερα χθες, συγγενείς θυμάτων συγκεντρώθηκαν στην όχθη του Ποτόμακ, κοντά στο σημείο όπου συγκρούστηκαν το αεροσκάφος με το ελικόπτερο, όπου άφησαν λευκά τριαντάφυλλα.

«Η έλλειψη προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας είναι μείζον πρόβλημα εδώ και χρόνια», παραδέχτηκε ο νέος υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι χθες στο Fox News, υποσχόμενος πως θα προσληφθούν «λαμπροί» επαγγελματίες, «ευφυείς και ταλαντούχοι», στους πύργους ελέγχου.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν την Πέμπτη πως στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον δεν υπήρχε καν το «φυσιολογικό» επίπεδο στελέχωσης όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε από την πλευρά του να ενοχοποιήσει -χωρίς καμιά απόδειξη- τις πολιτικές προώθησης της διαφορετικότητας στην αμερικανική δημόσια διοίκηση για το δυστύχημα και την έλλειψη προσωπικού στις τάξεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Οι ερευνητές της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), ανεξάρτητης αρχής, ευελπιστούν πως θα δώσουν στη δημοσιότητα προκαταρκτικό πόρισμα για τα αίτια της αεροπορικής καταστροφής εντός τριάντα ημερών. Η πλήρης έρευνά τους θα χρειαστεί ως ακόμη κι ένας χρόνος για να αποπερατωθεί.

