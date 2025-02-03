Το κουβάρι επιβολής δασμών Τραμπ από την αρχή

Της Αθηνάς Παπακώστα

Διάταγμα για την επιβολή δασμών υπέγραψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο κατά του Μεξικού, του Καναδά και της Κίνας πυροδοτώντας άμεσα αντίποινα από την Οτάβα και την πόλη του Μεξικού. Από την πλευρά του, το Πεκίνο προσφεύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η επιβολή δασμών είναι αναγκαία προκειμένου να προστατεύσει τους Αμερικανούς, πιέζοντας και τις τρεις χώρες να κάνουν περισσότερα, ώστε να περιορίσουν την παραγωγή και εξαγωγή της παράνομης φαιντανύλης και τον Καναδά και το Μεξικό προκειμένου να περιορίσουν, επίσης, και τις παράνομες μεταναστευτικές ροές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως σημειώνουν ειδικοί και αναλυτές, η επιβολή δασμών θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, απειλώντας κατά συνέπεια την εμπιστοσύνη των Αμερικανών ψηφοφόρων προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προεκλογικά υποσχόταν να ρίξει τις τιμές σε σειρά από αγαθά, όπως για παράδειγμα οι τιμές πετρελαίου. Επιπλέον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο κίνδυνος η παγκόσμια οικονομία να υποφέρει και οι χρηματοπιστωτικές αγορές να κλονιστούν είναι ορατός. Ήδη επενδυτές εν όψει ανοίγματος των αγορών σήμερα είναι σε επιφυλακή.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγο προτού συμπληρώσει τη δεύτερη εβδομάδα διακυβέρνησής του, κήρυξε οικονομική έκτακτη ανάγκη επιβάλλοντας δασμούς 10% σε όλες τις εισαγωγές από την Κίνα και δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά. Συγχρόνως, επέβαλε δασμούς 10% στους καναδικούς υδρογονάνθρακες.

«Δυστυχώς, οι ενέργειες που έγιναν από τον Λευκό Οίκο μας χωρίζουν αντί να μας φέρνουν κοντά», τόνισε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ανακοινώνοντας την επιβολή δασμών 25% στα αμερικανικά προϊόντα αξίας 155 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων και του αλκοόλ αλλά και των φρούτων.

Δίχως δε να κρύψει το συναίσθημα προδοσίας, όπως το χαρακτήρισε, ο Τζάστιν Τριντό υπενθύμισε στην Ουάσιγκτον όλες τις φορές που οι Καναδοί ήταν δίπλα στους Αμερικανούς, από το Αφγανιστάν μέχρι τις πρόσφατες φωτιές στην Καλιφόρνια. «Ήμασταν πάντα στο πλευρό σας», υπογράμμισε.

Την ίδια στιγμή, εντολή στον υπουργό Οικονομίας του Μεξικού να επιβάλει δασμολογικά και άλλα μέτρα σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών, για την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας, έχει ήδη δώσει η πρόεδρος αυτής, Κλαούδια Σέινμπαουμ.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη συκοφαντία του Λευκού Οίκου, ο οποίος κατηγορεί τη μεξικανική κυβέρνηση ότι έχει συμμαχήσει με εγκληματικές οργανώσεις» τόνισε με ανάρτησή της η πρόεδρος του Μεξικού και συμπλήρωσε πως «εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό μέγεθος κατανάλωσης φαιντανύλης στη χώρα τους, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη διακίνηση ναρκωτικών στους δρόμους των μεγάλων τους πόλεων, το οποίο δεν κάνουν».

Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας τόνισε ότι η κινεζική κυβέρνηση «αντιτίθεται σθεναρά σε μία τέτοια κίνηση και θα λάβει όλα τα αναγκαία αντίμετρα για να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά της και συμφέροντα». Σύμφωνα με το κινεζικό ΥΠΕΞ, «η κινεζική πλευρά έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη συνεργασία κατά των ναρκωτικών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει πετύχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα». Σύμφωνα δε με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, το Πεκίνο θα προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, καθώς οι δασμοί αυτοί «υπονομεύουν και την οικονομική και την εμπορική συνεργασία».

Η επιβολή των δασμών αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από αύριο, Τρίτη και ήδη οικονομολόγοι έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου υπογραμμίζοντας πως το βάρος επιβολής τους θα επωμιστούν οι Αμερικανοί πολίτες που θα δουν τις τιμές στα καταναλωτικά αγαθά να αυξάνουν επιδεινώνοντας το κόστος ζωής. Ενδεικτικά, σύμφωνα με μελέτη από το πανεπιστήμιο Yale το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό εκτιμάται πως θα χάσει 1.170 δολάρια εισοδήματος εξαιτίας των φόρων, η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί, ο πληθωρισμός θα επιδεινωθεί και η κατάσταση θα συνεχίσει να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο εξαιτίας των ανταποδοτικών δασμών από τις άλλες χώρες.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του, η επιβολή δασμών 10% - αντί 25% - στα καναδικά προϊόντα αντικατοπτρίζει την επιθυμία του Λευκού Οίκου να μην βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλες αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης. Μία επιλογή που αποδεικνύει πως η Ουάσιγκτον αντιλαμβάνεται το ρίσκο που έλαβε σε ό,τι αφορά στον υψηλό πληθωρισμό, καθώς η εκτόξευση των τιμών κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης Μπάιντεν θύμωσε τους ψηφοφόρους και βοήθησε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει πίσω στο Οβάλ Γραφείο. Ωστόσο, η επιβολή δασμών από τον Τραμπ δεν περιέχει εξαιρέσεις και όσοι κατασκευαστές για παράδειγμα βασίζονται στις εισαγωγές ξυλείας από τα κωνοφόρα δέντρα του Καναδά θα δεχθούν ισχυρό χτύπημα. Αντιστοίχως, και οι αγρότες αλλά και άλλες βιομηχανίες, όπως εκείνη του αυτοκινήτου.

Όπως σημειώνουν ειδικοί, ο Ντόναλντ Τραμπ αποδεικνύει εμπράκτως πόσο σοβαρά μιλούσε για τις μέχρι πρότινος προειδοποιήσεις του για επιβολή δασμών. Προειδοποιήσεις τις οποίες πολλοί εκ των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών - και όχι μόνο - είχαν αξιολογήσει ως μία προσπάθεια της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για ενίσχυση της διαπραγματευτικής της θέσης στην παγκόσμια σκηνή. Μέχρι στιγμής, όμως, όλα δείχνουν πως θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της δεύτερης θητείας Τραμπ και οι αναλυτές περιμένουν την επιβολή νέων. Ήδη την περασμένη Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις εισαγωγές ακόμη κι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρολόι μετράει αντίστροφα.

