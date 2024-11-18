«εΕικίνδυνες» οι απόψεις του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για τα εμβόλια, προειδοποιεί η ξαδέρφη του

Η απερχόμενη πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αυστραλία, Καρολάιν Κένεντι, χαρακτήρισε «επικίνδυνες» τις απόψεις του ξαδέλφου της Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για τα εμβόλια, σύμφωνα με τον Guardian.

Μετά από ομιλία της στη Λέσχη Εθνικού Τύπου στην Καμπέρα της Αυστραλίας τη Δευτέρα, η Καρολάιν Κένεντι έβαλε στο στόχαστρο μια σειρά από διορισμένους από την κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Tulsi Gabbard, προειδοποιώντας ότι ο διορισμός της «προφανώς ... προκαλεί μεγάλη ανησυχία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διορίσει τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στο υπουργείο Υγείας, παρά την υποστήριξη θεωριών συνωμοσίας κατά των εμβολίων, και την Gabbard για τη θέση της διευθύντριας των εθνικών μυστικών υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι είναι ηχηρή υποστηρίκτρια της Ρωσίας.

Η Καρολάιν Κένεντι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ως πρέσβειρα «δεν πρέπει να σχολιάζει την πολιτική και τώρα μου ζητάτε να σχολιάσω και την οικογένεια».

«Αλλά, ναι, πιστεύω ότι οι απόψεις του Μπόμπι Κένεντι για τα εμβόλια είναι επικίνδυνες ... αλλά δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί τις συμμερίζονται. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί», σημείωσε.

«Αλλά σίγουρα είναι - ξέρετε, μεγάλωσα μαζί του. Οπότε, τα γνωρίζω όλα αυτά εδώ και πολύ καιρό και οι άλλοι μόλις τώρα τον γνωρίζουν».

Τόνισε ότι ο θείος της Τεντ Κένεντι «πέρασε 50 χρόνια αγωνιζόμενος στη Γερουσία για προσιτή υγειονομική περίθαλψη», έργο στο οποίο βασίστηκε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα με τον νόμο για την προσιτή περίθαλψη.

«Θα έλεγα ότι η οικογένειά μας είναι ενωμένη όσον αφορά την υποστήριξή μας στον τομέα της δημόσιας υγείας και των υποδομών και τρέφει τον μεγαλύτερο θαυμασμό για το ιατρικό επάγγελμα στη χώρα μας, ενώ ο Μπόμπι Κένεντι έχει διαφορετικές απόψεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα σχετικά με την Gabbard - μια ένθερμη υποστηρίκτρια της Ρωσίας που οι Δημοκρατικοί νομοθέτες έχουν πει ότι «αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ» - και αν η Αυστραλία πρέπει να εμπιστεύεται τις ΗΠΑ με ευαίσθητες πληροφορίες, η Καρολάιν Κένεντι απάντησε ότι «υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται στις υπηρεσίες πληροφοριών μας και συνεργάζονται στενά με την Αυστραλία και δεν έχουμε πιο έμπιστο ή ικανό σύμμαχο και αυτό θα συνεχιστεί».

«Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί με τους διορισμούς του προέδρου Τραμπ. Έχουν ... προκαλέσει πρωτοσέλιδα ... ας ηρεμήσουμε και ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί».

Ερωτηθείσα αν ο διορισμός του Μάικ Χάκαμπι ως πρεσβευτή στο Ισραήλ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, η Κένεντι είπε ότι «δεν μπορεί να κάνει εικασίες» σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

