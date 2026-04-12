Ποιος πόλεμος στο Ιράν; Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εμφανίστηκε στον αγώνα UFC 327 (Ultimate Fighting Championship – Πρωτάθλημα μεικτών Πολεμικών Τεχνών) στο Μαϊάμι, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον-Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ ολοκληρώνονταν χωρίς συμφωνία.



Ο Τραμπ έφτασε στο UFC 327 στο Μαϊάμι, όπου τον υποδέχτηκε o Ντάνα Γουάιτ, CEO και πρόεδρος του UFC, πριν εισέλθει στην αρένα για να παρακολουθήσει τον αγώνα.



Συνοδευόταν από πολλά μέλη της οικογένειάς του, όπως η Ιβάνκα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία Σέρτζιο Γκορ ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι οπαδός αγώνων UFC, ακόμη και των αγώνων κατς WWE, αλλά και πολλών άλλων σπορ.

Παρά την παραδοσιακή του δημοτικότητα στο κοινό των MMA (Μεικτές Πολεμικές Τέχνες), τα διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν μια πολύ διχασμένη υποδοχή. Πολλά βίντεο στα social media κατέγραψαν αποδοκιμασίες, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η ένταση με το Ιράν και ο φόβος για εμπλοκή των ΗΠΑ σε έναν νέο πόλεμο έχουν αρχίσει να επηρεάζουν την εκλογική βάση του.



Η παρουσία δε, του Ρούμπιο δίπλα στον Τραμπ, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν στην κόψη του ξυραφιού, επικρίθηκε από ορισμένους ως επίδειξη αδιαφορίας για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Για την ιστορία στη σημαντικότερη αναμέτρηση της βραδιάς, ο Κάρλος Ούλμπεργκ από τη Νέα Ζηλανδία αντιμετώπισε τον Τσέχο πρώην πρωταθλητή Γίρι Προχάσκα για την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου στα ελαφρά βαρέα βάρη, με τον Ούλμπεργκ να αναδεικνύεται νικητής.

Marco Rubio knew the Islamabad negotiations were a hoax



He stayed ringside in Miami and let JD Vance take the fall



He’s not a Secretary of State, he’s a clever mafia wiseguy pic.twitter.com/qcz5OF5F8Q — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) April 12, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.