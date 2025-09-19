Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος στο ζήτημα της συμφωνίας για το TikTok, ενώ οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν στη Σύνοδο APEC, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Κορέα. Ο Σι αναμένεται να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μεταγενέστερο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι δύο πλευρές συζήτησαν μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το εμπόριο, την καταπολέμηση της φαιντανύλης, την ανάγκη τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και την έγκριση της συμφωνίας για το TikTok. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κλήση «πολύ παραγωγική» και τόνισε ότι θα υπάρξει νέα τηλεφωνική επικοινωνία το προσεχές διάστημα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αποφύγει μονομερείς ενέργειες στο εμπόριο, ενώ τόνισε ότι το Πεκίνο είναι ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις για το TikTok, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για την πρώτη επικοινωνία των δύο ηγετών έπειτα από τρεις μήνες, την οποία το κινεζικό πρακτορείο Xinhua χαρακτήρισε «ρεαλιστική, θετική και εποικοδομητική». Ωστόσο, παρέμεινε ασαφές αν οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για το μέλλον της δημοφιλούς εφαρμογής ή για το ενδεχόμενο επόμενης, δια ζώσης συνάντησης.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, ο Σι υπογράμμισε ότι «η κινεζική κυβέρνηση σέβεται τη βούληση των επιχειρήσεων και καλωσορίζει τις εταιρείες να διεξάγουν εμπορικές διαπραγματεύσεις στη βάση των κανόνων της αγοράς, ώστε να βρεθεί λύση συμβατή με τους κινεζικούς νόμους και κανονισμούς, εξισορροπώντας παράλληλα τα συμφέροντα». Επίσης, προειδοποίησε ότι «οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφύγουν μονομερείς περιορισμούς στο εμπόριο, οι οποίοι θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν μετά από πολλούς γύρους συνομιλιών».





Πηγή: skai.gr

