Τραμπ, Ουκρανία, Χριστούγεννα στη Μόσχα και πλημμύρες - 24 εντυπωσιακές φωτογραφίες της εβδομάδας

Η σειρά φωτογραφιών που ακολουθεί παρακάτω, με επιμέλεια από τη φωτογράφο Leslie Mazoch, συγκεντρώνει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που δημοσιεύθηκαν παγκοσμίως από το Associated Press αυτήν την εβδομάδα. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν στιγμιότυπα με τον Ντόναλντ Τραμπ, εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και η εορταστική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων στη Μόσχα, στην εμβληματική Κόκκινη Πλατεία.

Δείτε τις 24 εντυπωσιακές φωτογραφίες της εβδομάδας:

Άνδρες ντυμένοι ως ο πρώην Πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν παραβρέθηκαν σε μια ψεύτικη κηδεία του νομίσματος του ενός σεντ, που καταργήθηκε νωρίτερα φέτος, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, μπροστά από το Μνημείο Λίνκολν στην Ουάσιγκτον.

Συμμετέχοντες βάζουν τα χέρια τους πάνω από την καρδιά τους κατά τη διάρκεια του AmericaFest 2025 της Turning Point USA.

Η Σαχάρ Ταρούς μιλάει με τον αδελφό της στο μερικώς κατεστραμμένο σπίτι τους, μετά την επιστροφή της στην πατρίδα της, έπειτα από την τελευταία εκεχειρία στη Τζαμπάλια. Τα παιδιά της είναι ο Αμμάρ, αριστερά, ο Χασάν με την 2χρονη αδελφή του, Αχλάμ, και ο Μπισάν, δεξιά.

Η 5χρονη Aria Wogoman εγκαταλείπει το πλημμυρισμένο σπίτι της μετά από έντονες βροχοπτώσεις, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στο Redding της Καλιφόρνια.

Μια ηλικιωμένη τραυματισμένη γυναίκα κοιτάζει από το σπασμένο παράθυρό της, μετά από την επίθεση ρωσικού drone σε πολυκατοικία στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να μιλήσει σε εκδήλωση προεκλογικής εκστρατείας, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο Ρόκι Μαουντ της Βόρειας Καρολίνας.

Ένα παιδί κάθεται πάνω σε ένα τανκ που βρίσκεται ανάμεσα στα χριστουγεννιάτικα φώτα στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Wensheng Wen, πίσω δεξιά, και η σύζυγός του Lou Guangyzing, μαζί με τα παιδιά τους, από δεξιά, Xin, 11, Gehua, 9, Jinghua, 3, Rou, 6, και Younghua, 3, μέλη μιας κινεζικής εκκλησίας που ζουν στην εξορία μετά τη φυγή τους από την Κίνα.

Αθλητές από τις ομάδες Sar-e-Pul και Badakhshan διαγωνίζονται στον τελικό του ετήσιου τουρνουά buzkashi του Αφγανιστάν, στα προάστια της Καμπούλ, Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025.

Η εθελόντρια του Seuk's Army, Katelynn Aldarondo, αγκαλιάζει ένα σκυλί από ένα καταφύγιο ζώων, το οποίο θα μεταφερθεί αεροπορικώς σε μια ομάδα φιλοξενίας και διάσωσης πιο βόρεια, καθώς βρίσκονται στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Culpeper στο Brandy Station της Βιρτζίνια.

Ένα κορίτσι σώζει βιβλία από ένα κατάστημα κοντά στην εφημερίδα Prothom Alo, το οποίο πυρπολήθηκε από διαδηλωτές μετά την είδηση που έφτασε στη χώρα από τη Σιγκαπούρη για το θάνατο του διακεκριμένου ακτιβιστή Sharif Osman Hadi, στη Ντάκα του Μπαγκλαντές, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Η Fernanda Romero αγωνίζεται κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης πάλης στο Ελ Άλτο της Βολιβίας.

Παιδιά επιβαίνουν σε καρουσέλ καά τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025.

Περιβαλλοντολόγοι ακτιβιστές συναρμολογούν μια κατασκευή από ύφασμα και ξύλα σε σχήμα παγετώνα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια σε νομοσχέδιο που χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, έξω από το Κογκρέσο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Ένας θεατής περιμένει την έναρξη της ετήσιας κλήρωσης της χριστουγεννιάτικης λοταρίας, γνωστής ως El Gordo, στο Teatro Real της Μαδρίτης, Ισπανία, Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Chase Brown (30) των Cincinnati Bengals, ξεφεύγει από την τάκλιν του linebacker των Miami Dolphins, Jordyn Brooks (20), και σκοράρει touchdown κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου ενός αγώνα ποδοσφαίρου της NFL, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στο Miami Gardens της Φλόριντα.

Ένα κομμάτι κρέας πετιέται στον αγοραστή μέσα στο πλήθος κατά τη διάρκεια της ετήσιας δημοπρασίας κρέατος την παραμονή των Χριστουγέννων στην αγορά Smithfield στο Λονδίνο, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

Νέοι χορευτές περιμένουν να εμφανιστούν σε μια χριστουγεννιάτικη παράσταση μπαλέτου στο Ναϊρόμπι, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Οι κριτές παρακολουθούν από τα παράθυρά τους τον αγώνα των ανδρών στο ατομικό Gundersen Normal Hill/10χλμ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Nordic Combined στο Ράμσαου αμ Ντάχσταϊν της Αυστρίας, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Ματίας πηδάει στον αέρα μετά την παραλαβή ενός χριστουγεννιάτικου δώρου από τη μητέρα του, Μαριέλα Γκόμεζ (αριστερά), στο Μαρακάι της Βενεζουέλας, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025. Οι δύο επέστρεψαν στην πατρίδα τους μετά την εγκατάλειψη του ταξιδιού τους προς τις ΗΠΑ, λόγω των αυστηρών μέτρων που έλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά της μετανάστευσης.

Νέα πινακίδα, «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts», αποκαλύπτεται για να δείξει το όνομα του Τραμπ που προστέθηκε στο Κέντρο Κένεντι, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

Ένα αγόρι κοιτάζει μία δημοσιογράφο που καλύπτει μια διαδήλωση της Vishwa Hindu Parishad, μιας δεξιάς εθνικιστικής οργάνωσης των ινδουιστών, η οποία κατηγορεί ομάδες του Μπαγκλαντές ότι στοχοποιούν άδικα τους Ινδούς, στο Νέο Δελχί της Ινδίας, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Μια μασκότ πολικής αρκούδας κάνει μια βόλτα με το ασανσέρ την παραμονή των Χριστουγέννων στο Πεκίνο, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται «θαμμένο» στη λάσπη μετά τις πλημμύρες της Τετάρτης, 24 Δεκεμβρίου 2025, στο Wrightwood της Καλιφόρνια.

