Κίεβο: Ρωσικά drones προκάλεσαν ζημιές σε τρία σκάφη υπό ξένη σημαία σε ουκρανικά λιμάνια

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημιές σε σκάφη με σημαία Σλοβακίας, Παλάου και Λιβερίας σε λιμάνια στις ουκρανικές περιφέρειες της Οδησσού και του Μικολάιφ, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην νότια περιφέρεια της Οδησσού και Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι στόχος της Μόσχας είναι να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα και να προκαλέσει χάος μεταξύ των πολιτών.

Δεν υπάρχουν θύματα από τα σημερινά πλήγματα, δήλωσε ο Ολέξι Κουλέμπα σε ανάρτηση στο Telegram, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης διακοπές ρεύματος στην περιφέρεια της Οδησσού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κουλέμπα, drones προκάλεσαν ζημιές σε μηχανή τρένου και βαγόνι μεταφοράς φορτίων στον σιδηροδρομικό σταθμό Κόβελ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από την Πολωνία.

Η Ρωσία δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το θέμα αυτό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.