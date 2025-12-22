Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστό χθες Κυριακή μέσω Truth Social πως ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, τον ρεπουμπλικάνο Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου στη Γροιλανδία.

«Ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα συμφέροντα της χώρας μας για την ασφάλεια και την επιβίωση των συμμάχων μας και του κόσμου», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

