Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιδρομή ουκρανικών drones σε δυο πλοία στη νότια Ρωσία

Τα πλοία βρίσκονταν στο Κρασνοντάρ - Δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού - Ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 1.500 τετραγωνικών μέτρων

Drones

Δυο πλοία και δυο αποβάθρες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε χωριό στη νότια περιφέρεια Κρασνοντάρ, της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα πληρώματα των δυο πλοίων, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα σε τερματικό σταθμό στο χωριό Βαλνά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, κατά τις πρώτες πληροφορίες, και δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα.

Ωστόσο, ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 1.500 τετραγωνικών μέτρων, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Drones
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark