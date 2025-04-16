«Στο Χάρβαρντ διδάσκουν αριστεροί αλήτες και δεν είναι πλέον αξιοπρεπές μέρος μάθησης», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ:

«Όλοι γνωρίζουν ότι το Χάρβαρντ έχει «χάσει το δρόμο του». Προσέλαβαν, από τη Νέα Υόρκη (Bill D) και το Σικάγο (Lori L), με γελοία υψηλούς μισθούς/αμοιβές, δύο από τους ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ και ΠΙΟ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ δημάρχους στην ιστορία της χώρας μας, για να «διδάξουν» δημοτική διοίκηση και κυβέρνηση. Αυτοί οι δύο ανόητοι της Ριζοσπαστικής Αριστεράς άφησαν πίσω τους δύο πόλεις που θα χρειαστούν χρόνια για να συνέλθουν από την ανικανότητα και το κακό τους. Το Χάρβαρντ έχει προσλάβει σχεδόν όλους τους ξύπνιους, Ριζοσπαστικούς αριστερούς, ηλίθιους και «κουτορνίθια» που είναι ικανοί να διδάξουν μόνο την ΑΠΟΤΥΧΙΑ σε φοιτητές και στους λεγόμενους «μελλοντικούς ηγέτες». Κοιτάξτε μόνο στο πρόσφατο παρελθόν την υπόθεση λογοκλοπής της Προέδρου τους, ο οποίος ντρόπιασε το Χάρβαρντ ενώπιον του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν έφτασε η κατάσταση σε τέτοιο άσχημο σημείο που απλά δεν άντεξαν άλλο, μετέφεραν αυτήν την κατάφωρα ανίκανη γυναίκα σε άλλη θέση, για να διδάσκει, αντί να την απολύσουν ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ. Έκτοτε έχουν ανακαλυφθεί πολλά άλλα για αυτήν, αλλά παραμένει στη θέση της. Πολλοί άλλοι, όπως αυτοί οι αριστεροί αλήτες, διδάσκουν στο Χάρβαρντ, και γι' αυτό, το Χάρβαρντ δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ένα αξιοπρεπές μέρος μάθησης και δεν πρέπει να περιλαμβάνεται σε καμία λίστα με τα Μεγάλα Πανεπιστήμια ή Κολέγια του Κόσμου. Το Χάρβαρντ είναι ένα ΑΝΕΚΔΟΤΟ, διδάσκει Μίσος και Ηλιθιότητα και δεν πρέπει πλέον να λαμβάνει λεφτά από Ομοσπονδιακά Ταμεία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Το χρονικό

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε το πάγωμα 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την επιχορήγηση του πανεπιστημίου Harvard μετά την άρνηση του περίφημου αμερικανικού πανεπιστημίου να υποκύψει στις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου που κατηγορεί το πανεπιστημιακό ίδρυμα ότι επιτρέπει να ανθίζει στους κόλπους του ο αντισημιτισμός.

Το Harvard, όπως και άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια, έγινε πεδίο φοιτητικών κινητοποιήσεων κατά του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Έγινε στόχος της επίθεσης του Τραμπ μόλις αυτός ξαναέβαλε το πόδι του στον Λευκό Οίκο.

«Η παρενόχληση των Εβραίων φοιτητών είναι αβάσταχτη», κατήγγειλε σε ανακοίνωση του αμερικανικό υπουργείο Παιδείας. «Είναι ώρα τα πανεπιστήμια της ελίτ να λάβουν στα σοβαρά υπόψιν το πρόβλημα και να δεσμευθούν να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές αν θέλουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την υποστήριξη των φορολογουμένων».

Η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε την Παρασκευή email στο Harvard απαιτώντας από το πανεπιστήμιο να κοινοποιεί αμέσως στις ομοσπονδιακές αρχές τα ονόματα των ξένων φοιτητών που επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά και να αναφέρεται σε τρίτο εξωτερικό παράγοντα για να επιβεβαιώνει ότι κάθε σχολή διαθέτει «ποικιλία απόψεων».

Ζήτησε, επίσης, από το πλουσιότερο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών «έλεγχο» των απόψεων των φοιτητών και του σώματος των διδασκόντων.

«Το Harvard δεν είναι έτοιμο να αποδεχθεί τις απαιτήσεις που υπερβαίνουν τη νόμιμη εξουσία αυτής και οποιαδήποτε άλλης κυβέρνησης», απάντησε το πανεπιστήμιο σε επιστολή που υπογράφεται από τους δικηγόρους του.

Οι απαιτήσεις της κυβέρνησης «αντιβαίνουν στην Πρώτη Τροπολογία» του αμερικανικού Συντάγματος που εγγυάται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, κυρίως την ελευθερία της έκφρασης.

Σε επιστολή που απευθύνεται προς τους φοιτητές και τους καθηγητές, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Αλαν Γκάρμπερ διαβεβαιώνει ότι το Harvard «δεν θα απεμπολήσει την ανεξαρτησία του ούτε τα εγγυημένα από το Σύνταγμα δικαιώματα».

«Καμία κυβέρνηση, οποιονδήποτε και αν είναι το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, δεν πρέπει να υπαγορεύει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι πρέπει να διδάσκουν, ποιους μπορούν να εγγράφουν ή να προσλαμβάνουν, ούτε σε ποια αντικείμενα μπορούν να πραγματοποιούν έρευνα», γράφει ο Αλαν Γκάρμπερ.

«Συγχαρητήρια στο Harvard που αρνήθηκε να απεμπολήσει τα συνταγματικά του δικαιώματα απέναντι στον αυταρχισμό του Τραμπ», δήλωσε ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς.

Η Ελίζ Στέφανικ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ και απόφοιτος του Harvard, ζήτησε τη διακοπή της χρηματοδότησης του πανεπιστημίου χαρακτηρίζοντάς το «ενσάρκωση της ηθικής και ακαδημαϊκής έκπτωσης στην ανώτατη εκπαίδευση».

Οι ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις αντιπροσωπεύουν το 11% των εσόδων του Harvard, ο ετήσιος προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ στην περιοχή της Βοστώνης.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε στο τέλος του Μαΐου ότι σκοπεύει να κόψει περί τα 9 δισεκατομμύρια ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων από το πανεπιστήμιο έπειτα από την πραγματοποίηση «συνολικού ελέγχου».

Τα πανεπιστήμια Northwestern και Cornell χαρακτηρίσθηκαν «πανεπιστημιακά ιδρύματα που ανέχονται τον αντισημιτισμό» από του υπουργό Άμυνας του Τραμπ, τον Πιτ Χέγκσεθ. Στη συνέχεια, το Πεντάγωνο έκοψε επιχορηγήσεις ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς τα δύο πανεπιστήμια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έκοψε για τους ίδιους λόγους 400 εκατομμύρια δολάρια επιχορηγήσεων από το πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, το οποίο, αντίθετα από το Harvard, έσπευσε να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις και εφαρμόζει δραστικές μεταρρυθμίσεις με την ελπίδα ότι θα ανακτήσει τους πόρους.

«Το Harvard έδειξε τον δρόμο στα υπόλοιπα ιδρύματα της ανωτάτης εκπαίδευσης αποκρούοντας την παράνομη και χονδροειδή απόπειρα να καταπνίγει η ακαδημαϊκή ελευθερία», σχολίασε στο Χ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου του Harvard.

«Ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ιδρύματα», πρόσθεσε.

Το Massachusetts Institute of Technology (MIT), άλλο περίφημο πανεπιστήμιο της περιφέρειας της Βοστώνης, έχει καταθέσει δύο αγωγές στη δικαιοσύνη για τη μείωση της χρηματοδότησής του από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

«Οι πρόσφατες ενέργειες της κυβέρνησης παρεμβαίνουν στην ομαλή λειτουργία του MIT μειώνοντας την ικανότητά του να υπηρετήσει τη χώρα», έγραψε σε επιστολή η πρόεδρος του πανεπιστημίου Σάλι Κόρνμπλαθ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.