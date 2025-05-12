Έκλεισαν οι κάλπες στις Φιλιππίνες και ξεκίνησε η καταμέτρηση των ψήφων, ενώ δε θα υπάρξει επίσημο αποτέλεσμα σήμερα

Οι ψηφοφόροι στις Φιλιππίνες προσήλθανι στις κάλπες στις ενδιάμεσες εκλογές, που έχουν μετατραπεί σε αναμέτρηση των δυο δυναστειών στην εξουσία: στη μια πλευρά είναι ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος, στην άλλη η αντιπρόεδρός του Σάρα Ντουτέρτε, η πρώην σύμμαχός του που απειλείται με καθαίρεση από το αξίωμα εντός μηνών.

Αν και διακυβεύονται, επίσης, χιλιάδες δήμοι και έδρες στην κάτω Βουλή, την προσοχή μονοπωλούν οι εκλογές για τη Γερουσία, δεδομένων των καθοριστικών συνεπειών τους ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Με 12 συναδέλφους τους ήδη στην άνω Βουλή του αρχιπελάγους, οι 12 γερουσιαστές που θα εκλεγούν σήμερα θα συγκροτήσουν το σώμα των ενόρκων στη δίκη που θα κρίνει αν θα καθαιρεθεί ή όχι η Σάρα Ντουτέρτε· η διαδικασία προβλέπεται να διεξαχθεί τον Ιούλιο και θα κρίνει αν η ενδιαφερόμενη θα στερηθεί όχι απλά την αντιπροεδρία, αλλά το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε οποιοδήποτε αξίωμα.

Τον Φεβρουάριο, η κάτω Βουλή ήδη τάχθηκε υπέρ της καθαίρεσής της λόγω των υποψιών σε βάρος της για πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα: από διαφθορά ως σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Μάρκος.

Η κυρία Ντουτέρτε θα χρειαστεί εννιά γερουσιαστές από τους 24 στην άνω Βουλή για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της πως θα μπορέσει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές — υπό κανονικές συνθήκες οι επόμενες θα διεξαχθούν το 2028.

Η Σάρα Ντουτέρτε επιδίωκε αρχικά να διαδεχθεί τον πατέρα της στις προεδρικές εκλογές του 2022, όμως αποσύρθηκε επ’ ωφελεία του Φέρντιναντ Μάρκος του νεότερου, του γιου του ομώνυμου δικτάτορα (1965-1986)· συμμάχησε μαζί του και εξελέγη αντιπρόεδρος.

Όμως ο πολιτικός γάμος συμφέροντος των δυο αντίπαλων δυναστειών κατέρρευσε γρήγορα και στη θέση του μονοπωλούν την επικαιρότητα οι συγκρούσεις τους κατά τους τελευταίους μήνες.

Τον Νοέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια εκρηκτικής συνέντευξης Τύπου, η κ. Ντουτέρτε αποκάλυπτε πως έδωσε διαταγή να δολοφονηθεί ο αρχηγός του κράτους εάν τυχόν δολοφονείτο εκείνη. Κατόπιν αρνείτο πως επρόκειτο για απειλή θανάτου, υποστήριζε πως επρόκειτο για έκφραση της απόγνωσής της μπροστά στις αποτυχίες του προέδρου Μάρκος του νεότερου.

Από τα 12 φαβορί για τις έδρες στη Γερουσία, επτά υποστηρίζονται από τον πρόεδρο Μάρκος, τέσσερα από την αντιπρόεδρο Ντουτέρτε — ανάμεσά τους είναι η ίδια η αδελφή του προέδρου, η Άιμι Μάρκος.

Στην τελευταία προεκλογική εκδήλωσή της, την Πέμπτη στη Μανίλα, η κ. Ντουτέρτε προειδοποίησε εναντίον «μαζικής νοθείας» και χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά «απαγωγή» τη μεταγωγή του πατέρα της Ροδρίγο Ντουτέρτε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο πρώην πρόεδρος (2016-2022) συνελήφθη κι οδηγήθηκε στο δικαστήριο της Χάγης, στη Ολλανδία. Κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εξαιτίας της πολυαίμακτης εκστρατείας του εναντίον διακινητών και χρηστών ναρκωτικών.

Παρότι κρατούμενος, ο κ. Ντουτέρτε είναι υποψήφιος στο οικογενειακό οχυρό, στο Νταβάο (νότια), όπου θέλει να επιστρέψει στο παλιό του αξίωμα, του δημάρχου. Τουλάχιστον μια τοπική δημοσκόπηση προβλέπει πως θα το κερδίσει.

Στο σύνολο του αρχιπελάγους κρίνονται πάνω από 18.000 αξιώματα. Η διαδικασία έχει αρχίσει από τις 07:00 (τοπική ώρα· στις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Η αστυνομία έχει τεθεί σε συναγερμό σε όλη τη χώρα. Κάπου 163.000 μέλη της έχουν αναπτυχθεί για να εγγυηθούν την ασφάλεια των εκλογικών τμημάτων, συνοδεύουν εκλογικούς αντιπροσώπους ή έχουν στήσει φυλάκια ελέγχου.

Μονάδες των ενόπλων δυνάμεων καθώς και της πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί επίσης για να αποτραπεί ο κίνδυνος ξεσπασμάτων βίας.

Υποψήφιος στις τοπικές εκλογές, εκλογικός αντιπρόσωπος, κοινοτάρχης σε χωριό και άλλοι 13 άνθρωποι δολοφονήθηκαν ήδη σε επιθέσεις ενόψει των σημερινών εκλογών.

Προχθές Σάββατο δυο μέλη «ένοπλης ομάδας», ανάμεσά τους υποψήφιος για θέση δημοτικού συμβούλου, σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και στρατιώτες στην αυτόνομη μουσουλμανική περιοχή στη νήσο Μιντανάο (νότια), περιοχή που ιστορικά σημαδεύεται από αιματηρά επεισόδια σε περιόδους εκλογών.

Επίσης, το Σάββατο, ομάδα ανδρών συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Τσεμπού (κεντρικά) με εκατομμύρια ευρώ σε ρευστό — ποινικό αδίκημα δυνάμει της εκλογικής νομοθεσίας, προκειμένου να αποτρέπονται δωροδοκίες και εξαγορές ψήφων.

Και για τις δυο υποθέσεις διενεργούνται έρευνες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Χθες Κυριακή τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση μεταξύ οπαδών αντίπαλων στρατοπέδων επίσης στη νήσο Μιντανάο, σύμφωνα με τον στρατό.

Αξιωματούχος στην αυτόνομη περιφέρεια Μπανγκσαμόρο μίλησε τηλεφωνικά για τέσσερις νεκρούς.

