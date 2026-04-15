Το Ιράν χρησιμοποίησε κρυφά έναν κινεζικό δορυφόρο κατασκοπείας που έδωσε στην Ισλαμική Δημοκρατία τη δυνατότητα να στοχεύει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το οποίο μεταδίδει το Reuters.

Ο δορυφόρος TEE-01B, ο οποίος κατασκευάστηκε και εκτοξεύθηκε από την κινεζική εταιρεία Earth Eye Co, αποκτήθηκε από την Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα τέλη του 2024, αφότου εκτοξεύθηκε στο διάστημα από την Κίνα, αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο διαρρεύσαντα ιρανικά στρατιωτικά έγγραφα.

Οι ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές έδωσαν εντολή στον δορυφόρο να παρακολουθεί σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη λίστες συντεταγμένων με χρονολογική σήμανση, δορυφορικές εικόνες και ανάλυση τροχιάς. Οι εικόνες τραβήχτηκαν τον Μάρτιο, πριν και μετά από επιθέσεις με drones και πυραύλους σε αυτές τις τοποθεσίες, αναφέρει η FT.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Φρουροί της Επανάστασης απέκτησαν πρόσβαση σε εμπορικούς επίγειους σταθμούς που λειτουργεί η Emposat, ένας πάροχος υπηρεσιών ελέγχου και δεδομένων δορυφόρων με έδρα το Πεκίνο και δίκτυο που εκτείνεται στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο δορυφόρος κατέγραψε εικόνες της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία στις 13, 14 και 15 Μαρτίου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Στις 14 Μαρτίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη στη βάση είχαν πληγεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δορυφόρος παρακολούθησε επίσης την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, καθώς και τοποθεσίες κοντά στη ναυτική βάση του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν και στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο Ιράκ, περίπου την ίδια περίοδο με επιθέσεις που ανέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε εγκαταστάσεις στις περιοχές αυτές.

Πηγή: skai.gr

