Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι η Κούβα έχει βοηθήσει τη Ρωσία με έως και 5.000 μαχητές στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ παρέχει επίσης «διπλωματική και πολιτική υποστήριξη στη Μόσχα», σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Το δημόσιο αρχείο δεν αποδεικνύει ότι η Αβάνα απέστειλε επισήμως όλους τους Κουβανούς μαχητές», αναφέρεται στην πεντασέλιδη, μη απόρρητη έκθεση.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι το καθεστώς γνώριζε, ανεχόταν, διευκόλυνε ή επιλεκτικά επέτρεπε αυτή τη ροή.

«Το κουβανικό καθεστώς απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες του από το να χρησιμοποιηθούν ως πιόνια στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Axios.

Η έκθεση έρχεται τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος έχει εντείνει την πίεση για αλλαγή ηγεσίας στην Αβάνα και έχει ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου προς τη χώρα.

«Οι Κουβανοί πολίτες έχουν αναδειχθεί ως μία από τις μεγαλύτερες αναγνωρίσιμες ομάδες ξένων μαχητών που υποστηρίζουν τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία», αναφέρει η έκθεση που εστάλη σε βασικές επιτροπές του Κογκρέσου στις 8 Απριλίου.

Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, αλλά οι περισσότερες ανοιχτές πηγές δείχνουν ότι 1.000 έως 5.000 Κουβανοί πολεμούν ανά πάσα στιγμή στην Ουκρανία.

Πηγές των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι αρκετές χιλιάδες βρίσκονται στο μέτωπο.

«Το κουβανικό καθεστώς υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ.

«Αν και όταν ο πρόεδρος Tραμπ προχωρήσει στην αντικατάσταση της ηγεσίας στην Κούβα -και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί σύντομα- θα είναι μια πολύ καλή μέρα για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους», πρόσθεσε.

Η παρουσία Κουβανών μαχητών στην Ουκρανία αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2023, όταν αναφέρθηκε ότι η Ρωσία στρατολογούσε ενεργά Κουβανούς για το μέτωπο.

Η κυβέρνηση της Κούβας ξεκίνησε ποινική έρευνα και δήλωσε ότι η εμπορία ανθρώπων απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία της. Αργότερα ανακοίνωσε ότι άσκησε διώξεις σε εννέα υποθέσεις με 40 κατηγορούμενους.

Ωστόσο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παραμένει επιφυλακτικό: «Το αδιαφανές δικαστικό σύστημα του καθεστώτος καθιστά αυτούς τους ισχυρισμούς μη επαληθεύσιμους», αναφέρει η έκθεση.

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικαλέστηκε την παρουσία Κουβανών μαχητών για να ενισχύσει τη διπλωματική αντίθεση σε ψήφισμα του ΟΗΕ που θα ήρε το αμερικανικό εμπάργκο κατά της Κούβας.

Πιο πρόσφατα, η κυβέρνηση Tραμπ φέρεται να εργάζεται για την απομάκρυνση του προέδρου της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ - Κανέλ από την εξουσία.

«Θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και, αν χρειαστεί να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε», δήλωσε ο Κανέλ σε συνέντευξή του.

Πηγή: skai.gr

