Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε ότι ο προτεινόμενος δασμός 100% σε κινεζικά προϊόντα δεν είναι βιώσιμος, επιρρίπτοντας ωστόσο την ευθύνη για το νέο αδιέξοδο στις εμπορικές συνομιλίες στο Πεκίνο, το οποίο αυστηροποίησε τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Ερωτηθείς αν ένας τόσο υψηλός δασμός μπορεί να διατηρηθεί και ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την οικονομία, ο Τραμπ απάντησε στο δίκτυο Fox Business Network: «Δεν είναι βιώσιμος, αλλά αυτός είναι ο αριθμός και δεν αλλάζει. Με ανάγκασαν να το κάνω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πριν από μία εβδομάδα την επιβολή επιπλέον δασμών 100% στις εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ, καθώς και νέους ελέγχους στις εξαγωγές «κάθε κρίσιμου λογισμικού» από την 1η Νοεμβρίου, εννέα ημέρες πριν από τη λήξη της υφιστάμενης αναστολής δασμών.

Τα νέα εμπορικά μέτρα ήρθαν ως απάντηση στην απόφαση του Πεκίνου να επεκτείνει δραματικά τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, στοιχείων απαραίτητων για την τεχνολογική βιομηχανία, στην οποία η Κίνα κυριαρχεί.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε δύο εβδομάδες στη Νότια Κορέα, συνάντηση που ο ίδιος είχε αφήσει αμφίβολη την περασμένη εβδομάδα, και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Κινέζο ηγέτη.

«Πιστεύω ότι τελικά θα τα πάμε καλά με την Κίνα, αλλά πρέπει να έχουμε μια δίκαιη συμφωνία. Πρέπει να είναι δίκαιη», δήλωσε στην εκπομπή Mornings with Maria του Fox Business Network, η οποία είχε μαγνητοσκοπηθεί την Πέμπτη.

