Ένα σχέδιο της ΕΕ για την επιβολή κυρώσεων στους υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης και τη μείωση των εμπορικών δεσμών έχει «μπει στον πάγο», καθώς μια ομάδα ηγετικών χωρών-μελών πιστεύει ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο, δεδομένης της ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους διπλωμάτες, οι οποίοι μίλησαν ανώνυμα στο Politico για τις συνομιλίες, είναι πλέον απίθανο το αρχικό σχέδιο να βρει επαρκή υποστήριξη στις συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών και των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθούν αυτό το μήνα.

Για την επιβολή των κυρώσεων θα απαιτηθεί συμφωνία μεταξύ των 27 χωρών και, παρά την αυξανόμενη πίεση προς την ΕΕ να αναλάβει δράση, η εκεχειρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει διχάσει τις εθνικές κυβερνήσεις ως προς την περαιτέρω πορεία. Θα μπορούσαν να ληφθούν ξεχωριστά μέτρα για τον περιορισμό του εμπορίου με την υποστήριξη μιας μικρότερης ομάδας χωρών, αλλά και αυτό φαίνεται πλέον απίθανο, σύμφωνα με τους διπλωμάτες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα προχωρήσει στην καταχώριση «εξτρεμιστών υπουργών» σε μαύρη λίστα, θα επιβάλει περιορισμούς στους βίαιους εποίκους της Δυτικής Όχθης και θα αναστείλει τις διμερείς πληρωμές προς το Ισραήλ.

Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο στις 20 Οκτωβρίου και στη σύνοδο κορυφής των ηγετών στις Βρυξέλλες στις 23 Οκτωβρίου. Παρόλα αυτά, τα προσχέδια των εγγράφων αποκαλύπτουν ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συναίνεση.

Σε δηλώσεις του στο Pοlitico, ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Mαξίμ Πρεβό -η χώρα του οποίου πιέζει για μια πιο σκληρή στάση έναντι του Ισραήλ- είπε ότι είναι «λυπηρό» το γεγονός ότι η ΕΕ χρειάστηκε πάνω από δύο χρόνια για να παρουσιάσει τα μέτρα κατά του Ισραήλ.

«Η αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ έχει κλονιστεί σοβαρά», ανέφερε. «Για πολλούς πολίτες, είναι ακόμα δύσκολο να καταλάβουν γιατί η ΕΕ είναι ανίκανη να λάβει σθεναρές αποφάσεις».

Η Γερμανία, η Ουγγαρία και μερικές άλλες αντιπροσωπείες έχουν αντιταχθεί σταθερά στην εφαρμογή κυρώσεων, παρόλο που υπάρχει ευρεία συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο και κοινή δήλωση της ΕΕ που υποστηρίζει μέτρα κατά των εποίκων που κατηγορούνται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μετά την ανακοίνωση ότι η Χαμάς και το Ισραήλ «υπέγραψαν την πρώτη φάση» μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο υπαινίχθηκε αυτή την εβδομάδα ότι η Ένωση θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση της.

Οι κυρώσεις «προτάθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και, αν το πλαίσιο αλλάξει, αυτό θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε αλλαγή της πρότασης», είπε.

Σύμφωνα με διπλωμάτες που μίλησαν στο POLITICO, η Επιτροπή δεν προτίθεται προς το παρόν να αποσύρει το σχέδιο, ακόμη και αν η προοπτική μιας διαρκούς εκεχειρίας το έχει θέσει σε αβεβαιότητα.

