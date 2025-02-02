Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε σήμερα το πρωί ότι οι δασμοί που επέβαλε χθες, προκαλώντας έναν εμπορικό πόλεμο, «ενδεχομένως» θα πληγώσουν τους Αμερικανούς, όμως αυτό «θα αξίζει το τίμημα».

«Θα υπάρξει πόνος; Ναι, ενδεχομένως (και ενδεχομένως όχι). Όμως, θα επιστρέψουμε το μεγαλείο της στην Αμερική και όλο αυτό θα αξίζει το τίμημα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social με κεφαλαία γράμματα, την επομένη των νέων τελωνειακών δασμών σε βάρος του Καναδά, του Μεξικού και της Κίνας, που υποσχέθηκαν να απαντήσουν.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πρότασή του να γίνει ο Καναδάς η «51η πολιτεία» των ΗΠΑ, την επομένη της επιβολής από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ των τελωνειακών δασμών σε βάρος της γειτονικής τους χώρας, προκαλώντας έναν εμπορικό πόλεμο.

Κάνοντας λόγο για αμερικανικές «επιδοτήσεις», το εμπορικό έλλειμμα, προς τον Καναδά, ο Ρεπουμπλικανός δήλωσε στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι «ο Καναδάς πρέπει να γίνει η αγαπημένη μας 51η πολιτεία», κάτι που θα προέβλεπε, σύμφωνα με τον ίδιο, «χαμηλότερους φόρους και μία στρατιωτική προστασία καλύτερη για τους Καναδους- ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΑΣΜΟΥΣ».

