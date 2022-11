Τραμπ ο «μεγαλόψυχος» για Κάνιε Γουέστ: «Απλά βοήθησα έναν άνθρωπο με προβλήματα που τυχαίνει να είναι μαύρος»

«Άνθρωπο με σοβαρά προβλήματα που τυχαίνει να είναι μαύρος» αποκάλεσε τον Κάνιε Γουέστ ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον σάλο και την κατακραυγή ακόμα και από το ίδιο του το κόμμα, που προκάλεσε το δείπνο του με τον διάσημο ράπερ και επιχειρηματία.

Ο 76χρονος Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος – και νυν υποψήφιος - δείπνησε με τον «μαύρο» Γουέστ και τον λευκό εθνικιστή Νικ Φουέντες, στο θέρετρο του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα την Τρίτη.

Η κίνησή του να υποδεχθεί και να «τραπεζώσει» δύο άτομα που δέχονται την κατακραυγή της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τα αντισημιτικά τους σχόλια και ακροδεξιές πεποιθήσεις – προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις – ακόμα και από τον Λευκό Οίκο και τους Ρεπουμπλικάνους.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε ο Τραμπ ανάρτησε κείμενο στην ιστοσελίδα του όπου εξήγησε: «Λοιπόν, βοήθησαν έναν άνθρωπο με σοβαρά προβλήματα- ο οποίος τυχαίνει να είναι ο μαύρος Ye (Kanye West) - που έχει αποδεκατιστεί στην επιχείρησή του και σχεδόν σε οτιδήποτε άλλο, και που ήταν πάντα καλός μαζί μου, επιτρέποντας το αίτημά του για μια συνάντηση στο Mar -α-Λαγό, μόνος, για να του δώσω τις πολύ αναγκαίες συμβουλές».

