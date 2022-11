Κάνιε Γουέστ: Η αντίδραση του Τραμπ όταν ο ράπερ του ζήτησε να είναι… αντιπρόεδρός του στις εκλογές!

Πουλάει τρέλα ο Κάνιε Γουέστ; Ο εκκεντρικός Αμερικανός ράπερ άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2024 προσθέτοντας ότι πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να τον στηρίξει ως… υποψήφιος αντιπρόεδρός του(!)

Ο μουσικός και σχεδιαστής μόδας, που έχει επιλέξει να τον αποκαλούν «Ye», ανάρτησε στο Twitter μια σειρά από βίντεο, τα οποία έφεραν το λογότυπο «Ye 24». Σε ένα από αυτά, ο 45χρονος Γουέστ λέει ότι είχε μια συζήτηση με τον Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει ξανά την προεδρία το 2024.

«Του ζήτησα να γίνει ο αντιπρόεδρός μου», είπε ο Γουέστ, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενοχλήθηκε και «άρχισε να ουρλιάζει».

Ο Γουέστ ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος στις εκλογές του 2020 αλλά κατάφερε να μαζέψει μόνο 70.000 ψήφους.

Το περιβάλλον του 45ου προέδρου δεν απάντησε αμέσως σε ένα ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου αν ισχύουν όσα υποστηρίζει ο σταρ της ραπ, ίσως γιατί ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ.

Ο Ye επικρίθηκε δριμύτατα τις τελευταίες εβδομάδες επειδή φόρεσε ένα μπλουζάκι που αντέστρεφε το αντιρατσιστικό σλόγκαν Black Lives Matter και επειδή ανάρτησε στο Instagram και το Twitter δηλώσεις που θεωρήθηκαν αντισημιτικές.

Η εταιρεία Adidas, που συνεργαζόταν με τον Γουέστ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκινά έρευνα αφού υπάλληλοί της τον κατηγόρησαν για απρεπή σεξουαλική συμπεριφορά και για εκφοβισμό.



