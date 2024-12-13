Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεν αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον τον επόμενο μήνα ως προσκεκλημένος του εκλεγμένου προέδρου Ντονάλντ Τραμπ, για να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS επικαλούμενο δυο πηγές που γνωρίζουν τον προγραμματισμό σχετικά με την τελετή. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο είχε μεταδώσει πρώτο ότι ο Τραμπ προσκάλεσε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ να παραστεί στην ορκωμοσία του αμέσως μετά την εκλογή του.

Στην τελετή ορκωμοσίας που θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου αναμένεται να παραστούν ο Κινέζος πρέσβης στις ΗΠΑ με τη σύζυγό του, όπως είναι η συνήθης πρακτική. Οι πηγές δήλωσαν στο CBS ότι στην τελετή ορκωμοσίας ενδέχεται να παραστούν άλλοι αξιωματούχοι από το Πεκίνο.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει. Η ομάδα του Τραμπ δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Επίσημα για την πρόσκληση του Κινέζου ηγέτη στην τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ δεν έχει μιλήσει κανείς.

Ερωτηθείσα το πρωί της Πέμπτης αν ο Σι είχε απαντήσει στην πρόσκληση, η επερχόμενη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε στο Fox News ότι δεν γνώριζε, αλλά επιβεβαίωσε ότι άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες είχαν προσκληθεί.

Η πρόσκληση προς τον Σι, η οποία διαβιβάστηκε εκτός της επίσημης διπλωματικής οδού, αιφνιδίασε τόσο το Πεκίνο όσο και τους συμμάχους των ΗΠΑ. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι που είναι συνηθισμένοι στο αυστηρό πρωτόκολλο και γνωρίζουν πολύ καλά τη δυναμική της εξουσίας στη σχέση ΗΠΑ-Κίνας έμειναν με την απορία για την πρόθεση του Τραμπ, επισημαίνει το CBS.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

