Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι πρόκειται να προτείνει τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι για πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Ο Μάικ υπήρξε σπουδαίος δημόσιος υπάλληλος και κυβερνήτης για πολλά χρόνια. Αγαπά το Ισραήλ, και τον λαό του Ισραήλ, και ομοίως, ο λαός του Ισραήλ τον αγαπάει. Ο Μάικ θα εργαστεί ακούραστα για να επιφέρει Ειρήνη στη Μέση Ανατολή!». είπε ο Τραμπ σε δήλωσή του.

Η κόρη του Χάκαμπι, νυν κυβερνήτης του Αρκάνσας Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, υπηρέτησε στο παρελθόν ως γραμματέας Τύπου του Τραμπ κατά την πρώτη διακυβέρνησή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.