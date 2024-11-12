DW: Προεκλογικός πυρετός στο Βερολίνο

Η συμφωνία μεταξύ της Κ.Ο. ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, διά του επικεφαλής της Ρολφ Μύτσενιχ και του Φρίντριχ Μερτς, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την ημερομηνία των πρόωρων εκλογών κλειδώνει για τις 23 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης προς τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς θα ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έδωσε ο Ρολφ Μύτσενιχ.



Αμέσως μετά, σε περίπτωση που ο καγκελάριος δεν λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης, θα ακολουθήσει η ενημέρωση του προέδρου της Δημοκρατίας και η πρόταση του καγκελαρίου προς τον ΠτΔ να διαλύσει τη βουλή. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Γερμανού ΠτΔ να αποφασίσει αν θα διαλύσει ή όχι τη βουλή, κάτι που ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ έχει ήδη πει ότι θα πράξει άμεσα, δεδομένης της υπερκομματικής συναίνεσης που υπάρχει.



Μετά από το προεδρικό διάταγμα περί διάλυσης της βουλής, επόμενο βήμα είναι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών και η προετοιμασία της χώρας για τις ομοσπονδιακές εκλογές. Θα πρέπει να σταλεί σχετική ενημέρωση για τη διαδικασία σε σχεδόν 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Συνεργασία SPD-CDU/CSU για κάποια νομοσχέδια

Ως προϋπόθεση της συμβιβαστικής συμφωνίας μεταξύ Σοσιαλδημοκρατών και Χριστιανικής Ένωσης για την ημερομηνία διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, ήταν η συνεργασία στο κοινοβούλιο για την έγκριση ορισμένων νομοσχεδίων πριν από τις εκλογές.



Σύμφωνα με τον γραμματέα της Κ.Ο. της Χριστιανικής Ένωσης και επικεφαλής της ομάδας των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, τα δύο χριστιανικά κόμματα θα στηρίξουν το επόμενο διάστημα την κυβέρνηση μειοψηφίας Σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων στο σημαντικό νομοσχέδιο για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και την προστασία του θεσμικού ρόλου του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καρλσρούης.



Ένα ακόμη νομοσχέδιο που φαίνεται να συγκεντρώνει ευρεία στήριξη αφορά την παράταση των αποστολών των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό. Οι βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης θα δώσουν επίσης πράσινο φως στο νομοσχέδιο που επιτρέπει την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών για λόγους δημόσιου συμφέροντος.



Δεν θα συναινέσουν όμως σε σειρά μεταρρυθμίσεων που εμπίπτουν στον πυρήνα του κοινωνικού κράτους, όπως το συνταξιοδοτικό πακέτο που θα προέβλεπε αύξηση των συντάξεων ή το πακέτο φοροελαφρύνσεων, που προωθούσαν οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι, βρίσκοντας εμπόδιο στους όρους των Φιλελευθέρων. «Δεν θα είμαστε απλώς εκείνοι που θα παρέχουμε άνευ όρων την πλειοψηφία που λείπει» ανέφερε o Tόρστεν Φράι, αρμόδιος της Χριστιανικής Ένωσης για θέματα εσωτερικής πολιτικής.



H συνεργασία αυτή θα μπορούσε να αποτελεί ένα «τεστ» επί του πεδίου και για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία Σοσιαλδημοκρατών και Χριστιανικής Ένωσης, δεδομένου ότι πιο πιθανό μετεκλογικό σενάριο φαντάζει ο «μεγάλος συνασπισμός» υπό τον Φρίντριχ Μερτς.

Η ακροδεξιά καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο

Στο μεταξύ σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση του ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της εφημερίδας Bild αποτυπώνει την πρόθεση ψήφου μέχρι χθες, 11 Νοεμβρίου 2024.



Εάν διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή εκλογές, πρώτοι θα αναδεικνύονταν οι Χριστιανοδημοκράτες/ Xριστιανοκοινωνιστές με 32,5% και σταθερά δεύτερη η ακροδεξιά Eναλλακτική για τη Γερμανία με 19,5%, η οποία μάλιστα μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 1,5% μονάδα, όσο δηλαδή κανένα άλλο γερμανικό κόμμα.



Τρίτοι έπονται οι Σοσιαλδημοκράτες με 15,5%, ακολουθούν οι Πράσινοι με 11,5% (συν μία μονάδα) και στη συνέχεια έρχεται η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 7%.



Οι Φιλελεύθεροι αγγίζουν οριακά το 5% (συν 0,5%) και τελευταία, κάτω από το εκλογικό όριο του 5% εμφανίζεται η Αριστερά.

