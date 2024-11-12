Τον Μάικλ Γουόλς διόρισε ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ στη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας.

«Ο Μάικλ υπήρξε ισχυρός πρωταθλητής της ατζέντας μου για την Πρώτη Εξωτερική Πολιτική για την Αμερική και θα είναι τρομερός υπέρμαχος της επιδίωξής μας για Ειρήνη μέσω Δύναμης!» είπε ο Τραμπ σε δήλωσή του.

Το «γεράκι» του Κογκρέσου

Είναι πρώην μέλος του σώματος Green Beret, των Ειδικών Δυνάμεων Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών και ένα από τα «γεράκια» του Κογκρέσου σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Ο κ. Γουόλς, ο οποίος έλαβε τέσσερα Χάλκινα Αστέρια μετά από πολλές περιοδείες μάχης στο Αφγανιστάν και την Αφρική, είναι ο τύπος του συντηρητικού που κάποτε υποστήριξε την ορθοδοξία του GOP στην εξωτερική πολιτική. Στο Πεντάγωνο, εργάστηκε ως σύμβουλος άμυνας των υπουργών Άμυνας Donald H. Rumsfeld και Robert M. Gates. Συμβούλεψε τον τότε αντιπρόεδρο Ντικ Τσένι για αντιτρομοκρατία.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Κογκρέσο, ο Γουόλς υποστήριζε ένα δόγμα εθνικής ασφάλειας που έχει πλήξει όλο και περισσότερο την κοσμοθεωρία του Τραμπ. Μέλος των Επιτροπών Ενόπλων Υπηρεσιών, Πληροφοριών και Εξωτερικών Υποθέσεων, έχει επιπλήξει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν εκπλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους για τις στρατιωτικές δαπάνες και υιοθέτησε σκληρή γραμμή για Κίνα και Ιράν.

Έχει βαθιές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ακόμη και κατά την πρώτη του θητεία στο Κογκρέσο, ο κ. Γουόλς τράβηξε τα βλέμματα του Λευκού Οίκου με τα διαπιστευτήριά του για την εθνική ασφάλεια. Το 2020, τις ημέρες αφότου ο Τραμπ ενέκρινε την επίθεση με drone που σκότωσε τον υποστράτηγο Qassim Suleimani του Ιράν, ο κ. Γουόλς συμπεριλήφθηκε σε μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικανών που προσκλήθηκαν στον Λευκό Οίκο και έλαβαν ενημέρωση για το χτύπημα. Εμφανίζεται συχνά στο Fox News ως ειδικός σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Η σύζυγός του, Julia Nesheiwat, ήταν σύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Η κοσμοθεωρία του γερακιού που διαθέτει, εκτείνεται από το Μεξικό μέχρι το Ιράν και το Αφγανιστάν.

Από τότε που εξελέγη στο Κογκρέσο το 2019 για να εκπροσωπήσει μια περιφέρεια στην ανατολική Φλόριντα, ο κ. Γουόλς έχει επιδείξει επιθετική άποψη για το Ιράν και την Κίνα, αλλά και για το Μεξικό και το Αφγανιστάν.

Ήταν ένθερμος επικριτής της απότομης αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν επί προεδρίας Μπάιντεν.

«Αυτό που κανείς δεν μπορεί να κάνει ποτέ για μένα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, είναι να αρθρώσει ένα αντιτρομοκρατικό σχέδιο που είναι ρεαλιστικό χωρίς εμάς εκεί», είπε ο κ. Γουόλς σε συνέντευξή του τις ημέρες μετά την απόσυρση.

Ο Γουόλς είχε, επίσης, αντιταχθεί στην απόσυρση μεγάλου αριθμού στρατευμάτων από το Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ χωρίς αυστηρούς όρους και εισήγαγε νομοθεσία για την αποτροπή σημαντικής αποχώρησης στρατευμάτων από το Αφγανιστάν εκτός εάν ο διευθυντής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών μπορούσε να πιστοποιήσει ότι οι Ταλιμπάν δεν θα συνδεθούν με την Αλ Κάιντα.

Το 2023, ο κ. Γουόλς ηγήθηκε νομοθεσίας που θα εξουσιοδοτούσε τον πρόεδρο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία κατά των μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών με βάση τη διακίνηση, την παραγωγή και τη διανομή φαιντανύλης. Το νομοσχέδιο αντικατοπτρίζει τις πολεμικές εξουσίες που έδωσε το Κογκρέσο στον πρώην Πρόεδρο Τζορτζ Μπους πριν από τις εισβολές στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Πηγή: skai.gr

