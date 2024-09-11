Ιταλία: Επιχειρηματίας σκότωσε με το ΙΧ της, άστεγο μετανάστη που την έκλεψε

Ιταλίδα επιχειρηματίας από την πόλη Βιαρέτζιο, στην Τοσκάνη, τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της ένα σαρανταεπτάχρονο άστεγο Αλγερινό μετανάστη, ο οποίος λίγα λεπτά νωρίτερα της είχε κλέψει την τσάντα έξω από εστιατόριο.

Η γυναίκα εντόπισε τον άστεγο στον δρόμο, λίγα λεπτά αφότου της είχε κλαπεί η τσάντα και τον χτύπησε τρεις φορές με το αυτοκίνητο, αφήνοντάς τον ημιθανή στο πεζοδρόμιο. Απομακρύνθηκε, αφού πρώτα ξαναπήρε την τσάντα της.

Την τραγική σκηνή βιντεοσκόπησαν κλειστές κάμερες ασφαλείας, οι εικόνες των οποίων επέτρεψαν, στη συνέχεια, να εντοπιστεί και να συλληφθεί η δράστις, ηλικίας 65 ετών.

"Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, αλλά μόνον να τον σταματήσω και να βρω την τσάντα μου που περιείχε την ταυτότητα και τα κλειδιά του σπιτιού μου, διότι μένω κοντά στο σημείο στο οποίο με λήστεψαν" είπε στην απολογία της η γυναίκα.

Στην Ιταλία, η ιστορία αυτή έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και μεγάλη δημόσια συζήτηση για το μέχρι ποιού σημείου μπορεί να οδηγήσουν πρωτοβουλίες με στόχο την αυτοδικία.

Τα διεθνή μέσα μεταδίδουν βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος το οποίο και καταγράφει το σοκαριστικό γεγονός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

