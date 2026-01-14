Η Βενεζουέλα οδεύει πλέον σε μια «νέα πολιτική εποχή» δήλωσε απόψε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, μετά τη σύλληψη, στις 3 Ιανουαρίου, του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Το μήνυμα είναι αυτό μιας Βενεζουέλας που ανοίγεται σε μια νέα πολιτική εποχή, μια εποχή που επιτρέπει την ανεκτικότητα παρά τις διαφωνίες και μέσω της ιδεολογικής και πολιτικής ποικιλομορφίας» είπε στους δημοσιογράφους, στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες του Καράκας.

Η Ροντρίγκεζ είπε ότι το Καράκας έχει απελευθερώσει από τον Δεκέμβριο 406 πολιτικούς κρατουμένους, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που, κατ’ αυτήν, ξεκίνησε ο Μαδούρο.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal ωστόσο κάνει λόγο για 180 αποφυλακίσεις σε δύο κύματα, αυτό του Δεκεμβρίου και το τρέχον, που συνεχίζεται με το σταγονόμετρο.

«Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, παραμένει ανοιχτή», σχολίασε ωστόσο η Ροντρίγκεζ.

Νωρίτερα σήμερα το Foro Penal και η ένωση εργαζομένων στον Τύπο SNTP ανέφεραν ότι αποφυλακίστηκαν τουλάχιστον 17 δημοσιογράφοι. Προηγουμένως, έκαναν λόγο για εννέα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο αντιφρονών δημοσιογράφος και πολιτικός Ρόλαντ Καρένιο.

Η προσωρινή πρόεδρος είπε ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αποφυλακιστούν άτομα που κατηγορούνται για «σοβαρά παραπτώματα», όπως για ανθρωποκτονίες και διακίνηση ναρκωτικών ενώ λαμβάνονται υπόψη τα αδικήματα που συνδέονται με τη «συνταγματική τάξη», καθώς και «το μίσος, τη βία και τη μισαλλοδοξία».

Επί προεδρίας Μαδούρο εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και δικάστηκαν για «υποκίνηση μίσους» και «προδοσία της πατρίδας», κυρίως κατά τις περιόδους των εκλογών και σε πολιτικές διαδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

