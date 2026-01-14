Η Chevron αναμένεται να λάβει αυτή την εβδομάδα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μια διευρυμένη άδεια για τη Βενεζουέλα, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει αυξημένη παραγωγή από τη χώρα της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας που μίλησαν στο Reuters.

Εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται προς συμμόρφωση με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τα πλαίσια κυρώσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.