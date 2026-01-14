Η Chevron αναμένεται να λάβει αυτή την εβδομάδα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μια διευρυμένη άδεια για τη Βενεζουέλα, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει αυξημένη παραγωγή από τη χώρα της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας που μίλησαν στο Reuters.
Εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται προς συμμόρφωση με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τα πλαίσια κυρώσεων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.