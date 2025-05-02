Τζέι Ντι Βανς: Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας δεν θα τελειώσει «σύντομα»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πρόκειται να τερματιστεί «σύντομα», προειδοποίησε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News χθες Πέμπτη.

Επαφίεται «στους Ρώσους και στους Ουκρανούς τώρα που κάθε πλευρά ξέρει ποιοι είναι οι όροι της άλλης για την ειρήνη. Από αυτούς θα εξαρτηθεί το να καταλήξουν σε συμφωνία και να σταματήσουν αυτή τη βάρβαρη σύρραξη», είπε ο κ. Βανς.

Αλλά οι διαπραγματεύσεις «δεν πάνε πουθενά», πρόσθεσε απευθυνόμενος σε παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου προεξοφλώντας πως ο πόλεμος «δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα».

Ρούμπιο: Αν δεν δούμε σύντομα πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, θα επανεξετάσουμε τη στάση μας

Σε ανάλογη προειδοποίηση προχώρησε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως τόνισε, θα πρέπει να υπάρξει αληθινή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε διαφορετική περίπτωση ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα κληθεί να αποφασίσει πόσο χρόνο θα αφιερώνει στο εξής στο ζήτημα, δήλωσε χθες Πέμπτη ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Νομίζω πως ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις της Ουκρανίας και ποιες της Ρωσίας αυτή τη στιγμή (...) Είναι πιο κοντά, αλλά απέχουν ακόμη πάρα πολύ», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

