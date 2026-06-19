Μια σημαντική μεταρρύθμιση στην επικοινωνία με τους πολίτες ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), λανσάροντας ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης.

Η αρχή γίνεται με τη λειτουργία του πρώτου «myPoint» στον Χολαργό - του πρώτου από τα 15 συνολικά κέντρα που θα ανοίξουν μέχρι το τέλος του έτους. Στόχος των myPoint είναι να προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση και πληροφόρηση με απλό τρόπο, βάζοντας τέλος στη γραφειοκρατία και την αναζήτηση διαφορετικών υπηρεσιών για κάθε υπόθεση.

Με αυτόν τον τρόπο, οι παλιές ΔΟΥ μετατρέπονται σταδιακά σε σύγχρονους, οργανωμένους κόμβους με ενιαία πρότυπα λειτουργίας. Τα myPoint θα λειτουργούν συνδυαστικά με το τηλεφωνικό κέντρο my1521 και τις online εφαρμογές της ΑΑΔΕ, δίνοντας στον πολίτη την ευελιξία να επιλέξει πώς θέλει να εξυπηρετηθεί: ψηφιακά, τηλεφωνικά ή διά ζώσης.

Το πλάνο εκσυγχρονισμού εντός του 2026

Το ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης της ΑΑΔΕ για τη μείωση της ταλαιπωρίας περιλαμβάνει τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Ψηφιακή βιβλιοθήκη νομοθεσίας: Ένα ενιαίο online περιβάλλον όπου θα βρίσκεται συγκεντρωμένη, κωδικοποιημένη και επικαιροποιημένη όλη η φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εύκολα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Ένα ενιαίο online περιβάλλον όπου θα βρίσκεται συγκεντρωμένη, κωδικοποιημένη και επικαιροποιημένη όλη η φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εύκολα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ενισχυμένο κέντρο εξυπηρέτησης: Ενοποιούνται τα τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας, ενώ επιστρατεύεται ένας έξυπνος ψηφιακός βοηθός (AI chatbot) για άμεσες, εξατομικευμένες απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Ενοποιούνται τα τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας, ενώ επιστρατεύεται ένας έξυπνος ψηφιακός βοηθός (AI chatbot) για άμεσες, εξατομικευμένες απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο. Αναβάθμιση του my1521: Το κέντρο θα λειτουργεί 24/7 για τη μείωση των αναμονών, χρησιμοποιώντας ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης που διασφαλίζει έγκυρες και ολοκληρωμένες απαντήσεις.

Οι 10 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που έρχονται

Στο πλαίσιο της πλήρους ψηφιοποίησης, αυτοματοποιούνται και απλοποιούνται οι εξής διαδικασίες:

Μεταβιβάσεις κεφαλαίου: Αυτόματη έκδοση και κοινοποίηση φόρου για δηλώσεις που δεν εκκαθαρίζονται απευθείας από το myPROPERTY. Κληρονομιές: Αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου για τους κληρονόμους θανόντων μέσω διασύνδεσης συστημάτων. Μεταβολές επιχειρήσεων: Ψηφιακή αλλαγή στοιχείων (π.χ. έδρα) για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Διασύνδεση με ΓΕΜΗ: Αυτόματη επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Μητρώου Φορολογουμένων. Εξουσιοδοτήσεις: Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας για φυσικά πρόσωπα στο Μητρώο. Περιορισμός υπερεισπράξεων: Νέα online υπηρεσία σε συνεργασία με τις τράπεζες. Απαλλαγές ΕΦΚ & ΦΠΑ καυσίμων/αγαθών: Ψηφιακό σύστημα για δικαιούχα πρόσωπα (ξένες διπλωματικές αποστολές, προξενεία, διεθνείς οργανισμοί και το προσωπικό τους). Tax-Free για τουρίστες: Ηλεκτρονική εφαρμογή για την άμεση ή έμμεση απαλλαγή από ΦΠΑ σε αγορές ταξιδιωτών εκτός Ε.Ε. που αναχωρούν από την Ελλάδα. Απαλλαγές ΦΠΑ για εξαγωγές: Ψηφιοποίηση των αιτήσεων έγκρισης/απόρριψης για απαλλαγή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Εξωδικαστικός μηχανισμός: Δυνατότητα εξόφλησης των δόσεων της ρύθμισης με κάρτα, IRIS ή μέσω του myAADEapp.

Πηγή: skai.gr

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