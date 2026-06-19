Αιγάλεω: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής μετά από πρόσκρουση σε κιγκλιδώματα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του οδηγού.

Διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

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