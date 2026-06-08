Άγκυρα: Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια 

«Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση» ισχυρίζεται η Άγκυρα για το περιστατικό παρενόχλησης του αεροσκάφους του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, δια ασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα.

«Οι ισχυρισμοί σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ότι "τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους υπουργούς και ότι τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο" είναι εντελώς ψευδείς», αναφέρει ανακοίνωση της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Η Άγκυρα λέει για το περιστατικό τα εξής: «Στις 7 Ιουνίου 2026, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που επιχειρούσαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο παραβίασαν τον εναέριο χώρο της ''Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)''. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ήταν σταθμευμένα στην ''ΤΔΒΚ'' απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο.



Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της ''ΤΔΒΚ'' και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας (Κυπριακής Δημοκρατίας). Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στα προαναφερθέντα αεροσκάφη.

Επιπλέον, όλες οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της 115ης επετείου της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας και του "Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας", πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής πτήσης της 2ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης. Ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Ζητείται έντονα να μην δοθεί αξιοπιστία στους ισχυρισμούς, οι οποίοι διατυπώνονται με στόχο τη χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης και τη δημιουργία προκλήσεων».

Σημειώνεται πως ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το συμβάν στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξενήθηκε Λευκωσία, ενώ και η κυπριακή κυβέρνηση διαμήνυσε ότι η παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας θα καταγγελθεί αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

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