Τραμπ: Κρίσιμη Σύνοδος (αλλά) έδειξε τη συλλογή καπέλων MAGA σε Μακρόν και Ζελένσκι

Όλα και όλα... κρίσιμη η Σύνοδος Κορυφής της Ουάσινγκτον για την Ουκρανία, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να ξεκλέψει λίγο χρόνο για να επιδείξει τη συλλογή... τζόκεϊ MAGA στον Εμανουέλ Μακρόν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι (πιθανότατα στη φωτογραφία να είναι και ο Φινλανδός πρωθυπουργός Αλεξάντερ Στουμπ, και να παραβρίσκονταν και οι άλλοι ηγέτες).

Ο πρόεδρος Τραμπ, με εμφανή υπερηφάνεια, έδειξε τη συλλογή καπέλων του σε διάφορα χρώματα (διατίθενται στο ίντερνετ), συμπεριλαμβανομένου του καπέλου του με τίτλο «4 χρόνια ακόμα», στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι κατά την επίσκεψή τους στον Λευκό Οίκο.

Δεν έγιναν γνωστές οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών, με κάποιον να σχολιάζει στο Χ «τούς πουλάει εμπόρευμα;»

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε στην πολυμερή σύσκεψη του Λευκού Οίκου τόσο την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι όσο και το... μαύρισμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς το οποίο ζήλεψε.

Trump to Merz:



You look great with that tan. I want to get a tan like that. pic.twitter.com/9GiXgMFw4q — Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

