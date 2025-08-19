O Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ επισκέφθηκε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για να προκαλέσει τον συνάδελφό του, Πιτ Χέγσκεθ, σε διαγωνισμό για τα περισσότερα pull-ups και push-ups.

Το «Pete and Bobby challenge» έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ να χάσουν οι Αμερικανοί βάρος και να γυμναστούν.

Στόχος των δύο υπουργών να κάνουν 50 pull-ups και 100 push-ups σε λιγότερο από πέντε λεπτά ενώ, την ίδια στιγμή, γύρω τους ήταν στρατιωτικοί του Ναυτικού και των Πεζοναυτών, σύμφωνα με τη New York Post.

President Trump set the example by putting forth efforts to make America healthy again.



That’s why we are introducing the Pete and Bobby challenge.



100 push-ups. 50 pull-ups. 10 minutes. pic.twitter.com/ppRrwqSUm0 — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) August 18, 2025

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει το κίνημα «Make America Healthy Again» (Κάντε την Αμερική υγιή ξανά), το οποίο περιλαμβάνει την προώθηση της κατανάλωσης υγιεινών τροφών αντί για επεξεργασμένα γεύματα. Από την πλευρά του ο Χέγκσεθ θέλει ο αμερικανικός στρατός να είναι ο πιο γυμνασμένος και καλά εξοπλισμένος για να υπερασπιστεί τις ΗΠΑ

Αν και κανείς δεν πέτυχε τον στόχο του challenge, στην κόντρα των δύο υπουργών νικητής αναδείχθηκε ο Χέγκσεθ που ολοκλήρωσε τις ασκήσεις σε κάτι περισσότερο από 5 λεπτά.

«Πλησιάσαμε. Τελείωσα περίπου στα 5:25. Ήσουν ακριβώς πίσω μου», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας στον 71χρονο Κένεντι Τζούνιορ.

«Ήταν ο Πρόεδρος Τραμπ που μας ενέπνευσε να το κάνουμε αυτό. Αυτή είναι η αρχή της περιοδείας μας, που προκαλεί τους Αμερικανούς να ξαναβρούν τη φόρμα τους, να τρώνε καλύτερα, αλλά και να βγαίνουν έξω και να ασκούνται» είπε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ.

Οι δύο υπουργοί «προκάλεσαν» στο challenge άλλο ένα άλλο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Τραμπ, τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι. «Υπουργέ Ντάφι, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην πρόκληση του Πιτ και του Μπόμπι. Μπορείτε να το κάνετε σε λιγότερο από πέντε λεπτά; 50 pull-ups, 100 pushups. Τι λέτε;» ρώτησε ο Χέγκσεθ στο βίντεο, ενώ οι δύο άνδρες γελούσαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.