Ιστορική συνάντηση Οικουμενικού Πατριάχη με τον Πάπα Λέοντα στο Φανάρι - Σε εξέλιξη η Δοξολογία (Live)

Οι δύο προκαθήμενοι της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας εισήλθαν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου 

Ο Πάπας Λέων στο Φανάρι

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ' παρίστανται στη Δοξολογία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Το παρών δίνουν επίσης ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Υπογραφής της Κοινής Δήλωσης.

Μετά την υπογραφή της Διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας και κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο πατριαρχικό γραφείο.

