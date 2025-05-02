Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες, Πέμπτη, διάταγμα με το οποίο δίδει εντολή στον φορέα διαχείρισης των ομοσπονδιακών επιδοτήσεων στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, τον CPB, να πάψει να χρηματοδοτεί δύο αμερικανικά δημόσια μέσα ενημέρωσης, το τηλεοπτικό δίκτυο PBS και τον ραδιοσταθμό NPR, που κατηγορεί ότι είναι προκατειλημμένα.

«Δίδω οδηγία στο διοικητικό συμβούλιο του CPB και σε όλα τα τμήματα και τις εκτελεστικές υπηρεσίες να σταματήσουν την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση του NPR και του PBS», σύμφωνα με το κείμενο, στο οποίο προστίθεται ότι «κανένα μέσο δεν έχει δικαίωμα, το οποίο να εγγυάται το Σύνταγμα, στη δημόσια χρηματοδότηση».

Ο προϋπολογισμός του CPB έχει ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο ως το 2027, κάτι το οποίο δημιουργεί αμφιβολίες όσον αφορά το πραγματικό πεδίο εφαρμογής του διατάγματος του Τραμπ, το οποίο που ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο του φορέα επιδοτήσεων «να ακυρώσει την ισχύουσα άμεση χρηματοδότηση στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος και να αρνηθεί να παρασχέσει μελλοντική χρηματοδότηση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου στο Κογκρέσο να τερματίσει τη δημόσια χρηματοδότηση των δύο αυτών μέσων, τα οποία χαρακτήρισε «φρικτά και εντελώς προκατειλημμένα δίκτυα».

Γενικότερα στο διάταγμα επισημαίνεται ότι μολονότι η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης αιτιολογείτο κατά τη δημιουργία του CPB το 1967, σήμερα «σε ένα πλούσιο μιντιακό τοπίο, ποικίλο και καινοτόμο» αυτή έχει γίνει «παρωχημένη, μη απαραίτητη» και «διαβρωτική για την εικόνα της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».

Σε πάνω από 40 εκατομμύρια ανέρχονται κάθε εβδομάδα οι Αμερικανοί ακροατές του δημόσιου ραδιοσταθμού NPR, ενώ σε 36 εκατομμύρια ανέρχονται κάθε μήνα οι τηλεθεατές ενός τοπικού τηλεοπτικού δικτύου της PBS, σύμφωνα με υπολογισμούς των μέσων αυτών.

Η διευθύντρια του NPR Κάθριν Μάχερ είχε εκτιμήσει τον Μάρτιο ότι ο ραδιοσταθμός θα λάβει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια από το CPB το 2025, «λιγότερο από το 5% του προϋπολογισμού του».

Η βούληση αυτή της αμερικανικής κυβέρνησης εντάσσεται στη δέσμευσή της να περιορίσει δραστικά τις δημόσιες δαπάνες, και όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης στη δέσμευσή της να διαλύσει τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τομέα των ΗΠΑ στο εξωτερικό και τους ραδιοσταθμούς του Voice of America, Radio Free Asia και Radio Free Europe/Radio Liberty.

Η γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε σήμερα «ανησυχητική υποβάθμιση» της ελευθερίας του Τύπου στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

