Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Άντερλεχτ των Βρυξελλών με αποτέλεσμα ένας 19χρονος να τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο του εισαγγελέα.

«Στις 30 Απριλίου 2025, γύρω στη 1:00 π.μ., οι αστυνομικές υπηρεσίες της αστυνομικής ζώνης Midi κλήθηκαν για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην οδό Ruysdael στο Anderlecht», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εισαγγελία των Βρυξελλών.

Το θύμα έφερε τραύμα από πυροβολισμό στον αριστερό μηρό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι η κατάστασή του δεν απειλεί τη ζωή του.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες των γεγονότων, το πλαίσιο στο οποίο έλαβαν χώρα και να εντοπιστεί ο/οι δράστης/ες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πρόκειται για ακόμα μία ένοπλη επίθεση σε ένα κύμα ένοπλης βίας που μαστίζει την πρωτεύουσα του Βελγίου τους τελευταίους μήνες. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, δύο ένοπλες επιθέσεις σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή του Άντερλεχτ. Συνολικά, αναφέρθηκαν 11 ένοπλες επιθέσεις μόνο τις πρώτες έξι εβδομάδες του 2025, με αποτέλεσμα δύο θανάτους και τέσσερις τραυματισμούς.

Οι αρχές έχουν συνδέσει την πρόσφατη αύξηση της βίας με την κλιμάκωση της δραστηριότητας που σχετίζεται με συμμορίες και εμπόριο ναρκωτικών, η οποία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Η αύξηση της βίας έχει επίσης αναζωπυρώσει την κριτική κατά της κυβέρνησης των Βρυξελλών, με τους επικριτές να κατηγορούν τις τοπικές αρχές ότι δεν αντιμετώπισαν την αυξανόμενη βία και δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης του εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

