Συνδρομή από το εξωτερικό ζήτησε η Κύπρος για το βίντεο που αναρτήθηκε σε λογαριασμό στο Χ και περιέχει αναφορές για ύποπτες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις.

Όπως μετέδωσε το ΚΥΠΕ χτες και προχτές η Λευκωσία ζήτησε συνδρομή από ειδικά κλιμάκια από ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία για τις έρευνες που είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Για το θέμα είναι σε στενή συνεργασία η αστυνομία με τη νομική υπηρεσία και αξιολογούνται όλα τα δεδομένα.

Όπως αναφέρει το sigmalive, ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος είναι ένα εκ των ατόμων που εμφανίζονται στο βίντεο, προσήλθε την Παρασκευή στην αστυνομία και έδωσε επίσημη κατάθεση με στοιχεία που είχε στην κατοχή του, τα οποία αυτή τη στιγμή αξιολογούνται από τις ανακριτικές αρχές.

Παράλληλα, όπως ενημερώθηκε το ΚΥΠΕ από τον εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας χτες, αναμένονται επίσης οι επιστημονικές εκθέσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο λήψης καταθέσεων και από άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας ανέφερε ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος σχετική ενημέρωση.

Η αστυνομία τόνισε χτες στο ΚΥΠΕ ότι το αντικείμενο της έρευνας δεν παραμένει αόριστο και ότι αυτή γίνεται σε όλο το φάσμα του βίντεο.

Σε σχέση με τον λογαριασμό, που ανάρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα «Χ», συνεχίζεται η διερεύνηση τόσο της προέλευσής του όσο και οτιδήποτε συνδέεται με το υλικό.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «Χ», φέρεται να καταγράφει συνομιλίες μεταξύ του πρώην υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του Διευθυντή του Ομίλου Cyfield Γιώργου Χρυσοχού, με πρόσωπο που εμφανίζεται ως επενδυτής από την Ολλανδία.

Πηγή: skai.gr

