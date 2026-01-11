Λογαριασμός
Ο Τραμπ έκανε δώρο παπούτσια σε Βανς και Ρούμπιο - Τα φόρεσαν στον Λευκό Οίκο αν και ήταν μεγάλα (Εικόνες)

Ο Τραμπ είχε σχολιάσει πως «μπορείς να καταλάβεις πολλά για έναν άνδρα από το νούμερο των παπουτσιών του» 

Τραμπ, Ρούμπιο, Βανς

Παπούτσια χάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και παρ’ ότι δεν ήταν στο νούμερό τους, τα φόρεσαν στον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Τραμπ παρατήρησε πως τα παπούτσια των δύο στενών συνεργατών του ήταν φθαρμένα και παρήγγειλε αρκετά ζευγάρια από τα αγαπημένα του υποδήματα τύπου Oxford.

Την περασμένη εβδομάδα, Βανς και Ρούμπιο φόρεσαν τα καινούρια τους παπούτσια στον Λευκό Οίκο, αν και τους ήταν κάπως μεγάλα. Τα έδειξαν στους δημοσιογράφους της New York Times που πήραν συνέντευξη από τον Τραμπ, λέγοντάς τους πως τους τα αγόρασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ρούμπιο

Τα παπούτσια του Ρούμπιο

Ο Βανς «σήκωσε ακόμη και το πόδι του στον αέρα για να δείξει στον πρόεδρο το ζευγάρι που φορούσε», ανέφερε η New York Times, η οποία σημειώνει πως η κίνηση του Τραμπ μπορεί να θεωρηθεί και ως επίδειξη δύναμης.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο Τραμπ διέκοψε μια «πολύ σημαντική συνάντηση» τον περασμένο μήνα για να επιπλήξει τους συνεργάτες του για τα φθαρμένα τους παπούτσια.

Ο Βανς είπε ότι ο Τραμπ ρώτησε το νούμερο των παπουτσιών τους. Ο Ρούμπιο του απάντησε πως φοράει 11,5 (στα αμερικανικά μεγέθη) και ο Βανς 13.

Και όταν κάποιος ανέφερε πως φοράει νούμερο 7, ο Τραμπ έκανε ένα χυδαίο αστείο. «Ο πρόεδρος», θυμήθηκε ο Βανς, «έγειρε προς τα πίσω στην καρέκλα του και είπε: “Ξέρεις, μπορείς να καταλάβεις πολλά για έναν άνδρα από το νούμερο των παπουτσιών του…”».

Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος που ο υπουργός Εξωτερικών και ο αντιπρόεδρος υπερέβαλαν με το νούμερο των παπουτσιών τους, σχολιάζει χιουμοριστικά η Daily Mail.

