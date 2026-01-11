Απάντηση Κούβας σε Τραμπ: «Εγκληματική» η στάση των ΗΠΑ, απειλεί την παγκόσμια ειρήνη

Η Κούβα απάντησε στις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες να κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εγκληματική» συμπεριφορά που, όπως είπε, απειλεί την παγκόσμια ειρήνη, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς περί οικονομικών ανταλλαγμάτων και υπερασπιζόμενος το δικαίωμα της Αβάνας να εισάγει καύσιμα από όποια χώρα επιθυμεί.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, δήλωσε την Κυριακή, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ότι η χώρα του δεν έχει λάβει καμία αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που ενδεχομένως παρείχε σε οποιοδήποτε άλλο κράτος.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Κούβα έχει το δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα είναι διατεθειμένη να τα εξάγει. Ιστορικά, η Κούβα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της αναγκών μέσω εισαγωγών από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.

«Η Κούβα δεν λαμβάνει και δεν έχει λάβει ποτέ οικονομική ή υλική αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που παρείχε σε οποιοδήποτε κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αβάνα δεν διαθέτει κυβέρνηση που εμπλέκεται σε «μισθοφορικές πρακτικές, εκβιασμό ή στρατιωτικό εξαναγκασμό εις βάρος άλλων κρατών».

Ο Κουβανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι, όπως κάθε κυρίαρχο κράτος, η Κούβα έχει το απόλυτο δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από αγορές που είναι διατεθειμένες να τα εξάγουν, στο πλαίσιο της ελεύθερης ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων, χωρίς παρεμβάσεις ή υποταγή σε μονομερή καταναγκαστικά μέτρα των ΗΠΑ.

«Το δίκαιο και η δικαιοσύνη είναι με το μέρος της Κούβας», σημείωσε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιδεικνύει «εγκληματική και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά» η οποία –όπως είπε– απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια όχι μόνο της Κούβας και του δυτικού ημισφαιρίου, αλλά ολόκληρου του κόσμου.



#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026

