Τραμπ: Κάντε τη συμφωνία στη Γάζα - Φέρτε πίσω τους ομήρους

«Κάντε τη συμφωνία στη Γάζα. Φέρτε πίσω τους ομήρους», ανέφερε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, καθώς πιέζει για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή μετά και την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι πιστεύει πως είναι πιθανόν να επιτευχθεί εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε μια εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της ΛΔ του Κονγκό και της Ρουάντας, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι θεωρεί πως η εκεχειρία είναι «κοντά». Ανέφερε ότι μόλις μίλησε με «κάποιους από τους ανθρώπους» που προσπαθούν να επιτύχουν μια κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Άλλωστε, όπως ανέφεραν την Παρασκευή Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν, σε τηλεφωνική επικοινωνία, σε έναν «γρήγορο» τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Δείτε τι προβλέπει το σχέδιο των δύο ηγετών.

