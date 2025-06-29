Η επίθεση του Ισραήλ στις φυλακές Εβίν, στην πρωτεύουσα Τεχεράνη του Ιράν στις 23 Ιουνίου, σκότωσε 71 ανθρώπους, δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του ιρανικού δικαστικού σώματος Ασγκάρ Τζαχανγκίρ.

«Κατά την επίθεση στη φυλακή Εβίν, 71 άνθρωποι μαρτύρησαν, μεταξύ των οποίων διοικητικό προσωπικό, νέοι που υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία, κρατούμενοι, μέλη οικογενειών κρατουμένων που τους επισκέπτονταν και γείτονες που ζούσαν στην περιοχή της φυλακής», δήλωσε ο Τζαχανγκίρ σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Mizan.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.