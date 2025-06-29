Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Σάββατο πως δεν πρόκειται να «ανεχτεί» τη συνέχιση της δίκης για διαφθορά του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που ήδη απαίτησε να ακυρωθεί «αμέσως». «Οι ΗΠΑ δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, πολλά περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο έθνος, για να προστατεύουν και να υποστηρίζουν το Ισραήλ», υπογράμμισε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social. «Δεν θα το ανεχτούμε αυτό», πρόσθεσε αναφερόμενος στην ποινική διαδικασία σε εξέλιξη.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «διαπραγματεύεται συμφωνία με τη Χαμάς, που θα συμπεριλάβει την απελευθέρωση των ομήρων. Πώς είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ να σέρνεται σε δικαστική αίθουσα όλη μέρα για το ΤΙΠΟΤΑ;», ανέφερε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ. Την Παρασκευή, ισραηλινό δικαστήριο απέρριψε αίτημα της υπεράσπισης του κ. Νετανιάχου να αναβληθούν για δύο εβδομάδες οι ακροαματικές διαδικασίες της δίκης του για διαφθορά, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Συνήγορος του ισραηλινού πρωθυπουργού ζήτησε αναβολή της διαδικασίας που αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα επικαλούμενος τις «εξελίξεις στην περιφέρεια και στον κόσμο», μετά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και εν μέσω της συνέχισης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Κατόπιν υπέβαλε νέο αίτημα αναβολής στο δικαστήριο, που αφορούσε την ακύρωση των δυο επόμενων δικασίμων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε ήδη την Τετάρτη την ακύρωση της δίκης, που χαρακτήρισε –τι άλλο– «κυνήγι μαγισσών». Κάτι που επανέλαβε χθες, χαρακτηρίζοντάς το παρόμοιο με εκείνο που «υπέστη» ο ίδιος. Εισηγήθηκε εξάλλου την απονομή χάριτος «στον μεγάλο ήρωα», την επομένη της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν.

Ο κ. Νετανιάχου αρνείται τις κατηγορίες στη δίκη αυτή, που έχει αναβληθεί επανειλημμένα από την έναρξή της τον Μάιο του 2020. Στην πρώτη υπόθεση κατηγορείται πως, μαζί με τη σύζυγό του Σάρα Νετανιάχου, δέχτηκαν πολυτελή δώρα αξίας 260.000 και πλέον δολαρίων –πούρα, κοσμήματα, σαμπάνια κ.λπ.– από δισεκατομμυριούχους με αντάλλαγμα πολιτικές χάρες. Στις άλλες δυο υποθέσεις οι οποίες τον βαρύνουν, ο κ. Νετανιάχου κατηγορείται πως διαπραγματευόταν για να εξασφαλίσει πιο ευνοϊκή κάλυψη από πλευράς δυο ισραηλινών ΜΜΕ.

Ο Νετανιάχου «πρέπει να πάει σπίτι του», δηλώνει ο προκάτοχός του Μπένετ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα όφειλε «να παραιτηθεί» από το αξίωμα, έκρινε στο εμταξύ ο προκάτοχός του Ναφτάλι Μπένετ, χαρακτηρίζοντας «καταστροφή» το πως διαχειρίζεται τη χώρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Σάββατο, κατά την οποία φρόντισε επιμελώς να διατηρήσει το σασπένς για τις δικές του προθέσεις.

Ο νυν επικεφαλής της κυβέρνησης «είναι στην εξουσία εδώ και 20 χρόνια», αυτό «είναι υπερβολικό, δεν είναι υγιές» και ο κ. Νετανιάχου «φέρει βαριά ευθύνη για τους διχασμούς στην ισραηλινή κοινωνία», άρα «πρέπει να πάει σπίτι του», δήλωσε ο κ. Μπένετ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Κανάλι 12.

Ο Ναφτάλι Μπένετ, τότε ηγέτης του κόμματος της Νέας Δεξιάς, συνέβαλε το 2021 να αποκλειστεί ο κ. Νετανιάχου από την εξουσία έπειτα από 12 χρόνια που άσκησε αδιαλείπτως την πρωθυπουργία. Όμως η εύθραυστη συμμαχία του με τον κεντρώο Γιαΐρ Λαπίντ, σημερινό αρχηγό της αντιπολίτευσης, δεν άντεξε παρά για έναν χρόνο.

Ο κ. Μπένετ κατόπιν δεν έθεσε υποψηφιότητα στις πρόωρες εκλογές που ακολούθησαν κι είχαν αποτέλεσμα την επιστροφή του κ. Νετανιάχου στα πράγματα, χάρη στην υποστήριξη κομμάτων της άκρας δεξιάς και των υπερορθόδοξων εβραίων.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες ο κ. Μπένετ μοιάζει να ετοιμάζει την επάνοδό του στην πολιτική. Δημοσκοπήσεις τον θέλουν να βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να κερδίσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές.

Στη συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, το «κεφάλι του χταποδιού», κατ’ αυτόν. Η απόφαση να εξαπολυθεί επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας «ήταν πολύ καλή» και «επιβαλλόταν», όμως η επιχείρηση δεν θα ήταν εφικτή αν δεν είχε βάλει ο ίδιος τις βάσεις όταν ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης –από τον Ιούνιο του 2021 ως τον Ιούνιο του 2022–, υποστήριξε.

Για τον πόλεμο στη Γάζα, που είχε έναυσμα την έφοδο άνευ προηγουμένου την 7η Οκτωβρίου 2023 του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, ο Ναφτάλι Μπένετ έκρινε ότι «οι επιδόσεις» του ισραηλινού στρατού «στη Γάζα είναι εξαιρετικές», αλλά «η πολιτική διαχείριση της χώρας» είναι «καταστροφή».

«Μπροστά στην ανικανότητα της κυβέρνησης να λύσει» το πρόβλημα, «προτείνει να συναφθεί τώρα συνολική συμφωνία» που θα επιτρέψει «την απελευθέρωση όλων των ομήρων» που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο και «να αφήσει σε μελλοντική κυβέρνηση το καθήκον της εξάλειψης της Χαμάς». Αποφεύγοντας να δώσει συγκεκριμένη απάντηση σε επανειλημμένες ερωτήσεις για τις προθέσεις του σε περίπτωση εκλογών, ο κ. Μπένετ διαβεβαίωσε πως «δεν φτιάχνει λίστες» υποψηφίων αυτή την περίοδο.

Η θητεία της Κνέσετ, της ισραηλινής Βουλής, τυπικά ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2026. Ωστόσο, υπάρχει πάντα πιθανότητα να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές νωρίτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.