Ουκρανία: Σκοτώθηκε πιλότος F-16 κατά την απόκρουση ρωσικής επίθεσης

Ένας Ουκρανός πιλότος σκοτώθηκε και το μαχητικό αεροσκάφος F-16 χάθηκε κατά την απόκρουση μιας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός την Κυριακή σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Πρόκειται για την τρίτη τέτοια απώλεια ενός F-16 στον πόλεμο, σημείωσε ο ουκρανικός στρατός.

«Ο πιλότος χρησιμοποίησε όλα τα όπλα που είχε στο αεροσκάφος και κατέρριψε επτά εναέριους στόχους. Κατά την κατάρριψη του τελευταίου, το αεροσκάφος του υπέστη βλάβη και άρχισε να χάνει ύψος», ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία μέσω της εφαρμογής Telegram.

Σύμφωνα με το Κίεβο, η Ρωσία εκτόξευσε 477 drones και 60 πυραύλους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

