Τραμπ: Πιο εύκολος απ' ότι νομίζαμε ο πόλεμος στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump) μίλησε σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εταιρεία βιοεπιστημών και κλινικών ερευνών στο Οχάιο, όπου επανέλαβε τα σχόλια που έκανε αυτή την εβδομάδα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν είναι μια «εκδρομή μερικών εβδομάδων... λίγων εβδομάδων».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν είναι μια «μικρή εκδρομή» ή ένας «πόλεμος», ο Τραμπ είπε:

«Είναι και τα δύο. Είναι μια εκδρομή που θα μας κρατήσει μακριά από έναν πόλεμο· γι' αυτούς είναι πόλεμος, για εμάς αποδείχθηκε ευκολότερος από ό,τι νομίζαμε».

Σχετικά με τους νέους ηγέτες του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε:

«Εξουδετερώσαμε δύο φορές την ηγεσία τους και τώρα έρχεται μια νέα ομάδα. Ας δούμε τι θα γίνει με αυτούς».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την έντονη αποδοκιμασία του για τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του δολοφονηθέντος αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο διορισμός του ήταν ένα «μεγάλο λάθος» και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα «άντεχε πολύ» χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ. Είπε στους δημοσιογράφους ότι είναι «απογοητευμένος» και «όχι ευχαριστημένος» με την επιλογή, έχοντας προηγουμένως χαρακτηρίσει τον Χαμενεΐ «ελαφρύ» (lightweight) και μια «μη αποδεκτή επιλογή» για τη διαδοχή του πατέρα του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Χαμενεΐ να αποτελέσει στρατιωτικό στόχο (το Ισραήλ, εν τω μεταξύ, έχει ορκιστεί να στοχοποιήσει τον νέο ανώτατο ηγέτη).

«Έχουμε πλήξει 28 ναρκοθετικά πλοία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει «28 ναρκοθετικά πλοία μέχρι αυτή τη στιγμή». Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με τα 16 που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε» κοντά στο Στενό του Ορμούζ την Τρίτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε επίσης να κατευνάσει τις ανησυχίες για τις έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου. «Θα έλεγα ότι ανέβηκε λίγο λιγότερο από ό,τι νομίζαμε. Θα υποχωρήσει περισσότερο από όσο αντιλαμβάνεται οποιοσδήποτε», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οχάιο.

