Μια ομάδα ακτιβιστών ντυμένων ως ο θρυλικός Ρομπέν των Δασών εισέβαλε σε ένα παντοπωλείο στο Μόντρεαλ το βράδυ της Τρίτης, παίρνοντας προϊόντα χωρίς να πληρώσουν και διανέμοντάς τα στα κοινοτικά ψυγεία της πόλης, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας κατά των αυξανόμενων τιμών των τροφίμων στον Καναδά.

Μια οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Robins des Ruelles» («Ρομπέν των Στενών») ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια, δηλώνοντας ότι περίπου 60 άτομα, ορισμένα από τα οποία φορούσαν καπέλα που παρέπεμπαν στον λαϊκό ήρωα, μπήκαν σε ένα κατάστημα, πήραν τρόφιμα και άλλα είδη και τα μοίρασαν σε διάφορα κοινοτικά ψυγεία της πόλης. Η ομάδα δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μια «πολιτική πράξη», με στόχο την καταγγελία της επισιτιστικής ανασφάλειας και του αυξανόμενου κόστους ζωής.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πλάνα από την κατάληψη του καταστήματος Rachelle Béry, όπου φαίνονται άτομα που φορούν μάσκες να κινούνται στους διαδρόμους, παίρνοντας τρόφιμα, φάρμακα, προϊόντα υγιεινής και άλλα είδη, ενώ ορισμένοι καλύπτουν τις κάμερες ασφαλείας εντός και εκτός του καταστήματος. Στο τέλος του βίντεο, ένα σύνθημα κατά των εταιρικών κερδών είναι γραμμένο σε έναν τοίχο. Η Sobeys, ιδιοκτήτρια της αλυσίδας Rachelle Béry, δεν έχει προβεί ακόμη σε σχολιασμό του περιστατικού.

"Robin Hoods" of Canada: they rob stores and distribute food to the poor



In Montreal, a group of around 60 people dressed as Robin Hoods raided Rachelle Béry supermarkets and distributed the goods to those in need through community fridges.



On social media, they called it a… pic.twitter.com/Ku9g0ZBCQF — NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2026

Το περιστατικό δεν ήταν το πρώτο του είδους του. Τον Δεκέμβριο, μέλη της ίδιας ομάδας είχαν εισβάλει σε ένα άλλο παντοπωλείο του Μόντρεαλ, ντυμένα ως Άγιος Βασίλης και ξωτικά, παίρνοντας τρόφιμα και αφήνοντάς τα τυλιγμένα ως «δώρα» κάτω από ένα κοντινό χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το αυξημένο κόστος ζωής

Το αυξανόμενο κόστος ζωής παραμένει μια σημαντική ανησυχία στον Καναδά. Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε το καναδικό δίκτυο CBC, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 4,7% μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και 2025, ποσοστό υπερδιπλάσιο του συνολικού ρυθμού πληθωρισμού.

Σε δημόσια ανακοίνωσή της, η ομάδα παρέθεσε τη δήλωση ενός μέλους της με το όνομα Φράνσις, ο οποίος ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι εργάζονται καθημερινά μόνο και μόνο για να μπορούν να αγοράζουν τρόφιμα από σούπερ μάρκετ με υψηλά κέρδη. Πρόσθεσε ότι όταν δύο δουλειές δεν αρκούν για να παρέχουν τροφή, στέγη και φροντίδα σε μια οικογένεια, οποιοδήποτε μέσο θεωρείται δικαιολογημένο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μόντρεαλ, Ζαν-Πιέρ Μπραμπάντ, επιβεβαίωσε ότι οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την κλοπή και τα γκράφιτι. Δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η ακριβής αξία των κλαπέντων αντικειμένων δεν είναι ακόμη γνωστή, αλλά εκτιμάται σε χιλιάδες δολάρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα είδη που αφαιρέθηκαν δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί, ενώ το περιστατικό του Δεκεμβρίου παραμένει υπό διερεύνηση.

Πηγή: skai.gr

