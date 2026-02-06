Δραματικό βίντεο δείχνει ένα κλιμάκιο της ακτοφυλακής των ΗΠΑ να εκτελεί μια αεροδιακομιψή υψηλού κινδύνου 75 μίλια (περίπου 120 χιλιόμετρα) ανοιχτά της Ακτής της Ντεϊτόνα στη Φλόριντα. Ο επιζών πλοιάρχος ανελκύστηκε με επιτυχία και αναφέρεται ότι δεν έχει τραυματιστεί.

HARROWING RESCUE: Dramatic video shows a U.S. Coast Guard crew executing a high-risk airlift 75 miles off the coast near Daytona Beach, Florida. The surviving boater was successfully hoisted and is reported to be unharmed. pic.twitter.com/FyApR5Uviz February 5, 2026

Σημειώνεται ότι η αμερικανική ακτοφυλακή είναι ο μόνος στρατιωτικός κλάδος που έχει «αστυνομικού τύπου» δικαιοδοσία στα ομοσπονδιακά ύδατα των ΗΠΑ. Ενώ το Ναυτικό δεν μπορεί να συλλάβει πολίτες, η ακτοφυλακή μπορεί να κάνει νηοψίες, συλλήψεις και κατασχέσεις ανά πάσα στιγμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.