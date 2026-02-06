Δραματικό βίντεο δείχνει ένα κλιμάκιο της ακτοφυλακής των ΗΠΑ να εκτελεί μια αεροδιακομιψή υψηλού κινδύνου 75 μίλια (περίπου 120 χιλιόμετρα) ανοιχτά της Ακτής της Ντεϊτόνα στη Φλόριντα. Ο επιζών πλοιάρχος ανελκύστηκε με επιτυχία και αναφέρεται ότι δεν έχει τραυματιστεί.
HARROWING RESCUE: Dramatic video shows a U.S. Coast Guard crew executing a high-risk airlift 75 miles off the coast near Daytona Beach, Florida. The surviving boater was successfully hoisted and is reported to be unharmed. pic.twitter.com/FyApR5Uviz— Fox News (@FoxNews) February 5, 2026
Σημειώνεται ότι η αμερικανική ακτοφυλακή είναι ο μόνος στρατιωτικός κλάδος που έχει «αστυνομικού τύπου» δικαιοδοσία στα ομοσπονδιακά ύδατα των ΗΠΑ. Ενώ το Ναυτικό δεν μπορεί να συλλάβει πολίτες, η ακτοφυλακή μπορεί να κάνει νηοψίες, συλλήψεις και κατασχέσεις ανά πάσα στιγμή.
- «Ρομπέν των Δασών» στον Καναδά: Ομάδα ακτιβιστών κλέβει τρόφιμα και τα δίνει στους φτωχούς - Δείτε βίντεο
- Μόσχα: «Θα χρειαστούμε πάνω από 1,5 μήνα για να ετοιμάσουμε ειρηνευτικό έγγραφο για την Ουκρανία»
- Αραγτσί: «Απαραίτητη προϋπόθεση ο αμοιβαίος σεβασμός» - Σήμερα οι κρίσιμες συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.