Δραματική διάσωση της αμερικανικής ακτοφυλακής εν μέσω τρικυμίας - Δείτε βίντεο

Η αμερικανική ακτοφυλακή είναι ο μόνος στρατιωτικός κλάδος που έχει «αστυνομικού τύπου» δικαιοδοσία στα ομοσπονδιακά ύδατα των ΗΠΑ

Διάσωση

Δραματικό βίντεο δείχνει ένα κλιμάκιο της ακτοφυλακής των ΗΠΑ να εκτελεί μια αεροδιακομιψή υψηλού κινδύνου 75 μίλια (περίπου 120 χιλιόμετρα) ανοιχτά της Ακτής της Ντεϊτόνα στη Φλόριντα. Ο επιζών πλοιάρχος ανελκύστηκε με επιτυχία και αναφέρεται ότι δεν έχει τραυματιστεί.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική ακτοφυλακή είναι ο μόνος στρατιωτικός κλάδος που έχει «αστυνομικού τύπου» δικαιοδοσία στα ομοσπονδιακά ύδατα των ΗΠΑ. Ενώ το Ναυτικό δεν μπορεί να συλλάβει πολίτες, η ακτοφυλακή μπορεί να κάνει νηοψίες, συλλήψεις και κατασχέσεις ανά πάσα στιγμή. 

