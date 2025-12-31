Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν το ενδεχόμενο νέας επίθεσης κατά του Ιράν 

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησε το ενδεχόμενο νέας επίθεσης κατά του Ιράν το 2026, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές των ΗΠΑ που επικαλείται το Axios.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό μέσο, ένας ακόμη πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω μια περιοχή που αναζητά σταθερότητα μετά από δύο χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου αποτίμησαν τον 12ήμερο πόλεμο με το Ιράν τον Ιούνιο ως τεράστια επιτυχία. Ωστόσο, ο Νετανιάχου έχει υποστηρίξει ότι ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερα πλήγματα, προκειμένου να αποτραπεί η ανασυγκρότηση των ιρανικών δυνατοτήτων.

Ο Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι, αν το Ιράν επιχειρήσει να ανοκοδομήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, οι ΗΠΑ θα το καταστρέψουν εκ νέου. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα προτιμούσε να υπάρξει μια πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, που επικαλείται το Axios, είπε ότι ο Τραμπ πιθανότατα θα στήριζε έναν «δεύτερο γύρο» επιθέσεων, εφόσον οι ΗΠΑ διαπιστώσουν ότι το Ιράν προχωρά σε πραγματικά βήματα για την ανασύσταση του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά η απόφαση για ένα νέο χτύπημα θα κριθεί στο πώς θα αξιολογηθεί το αν –και πότε– το Ιράν θεωρείται ότι ανασυγκροτεί τις δυνατότητές του.

Οι επανειλημμένοι ισχυρισμοί του Τραμπ ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξουδετερώθηκε ολοκληρωτικά από τις ΗΠΑ καθιστούν δυσκολότερη τη δικαιολόγηση νέων πληγμάτων ή το να δοθεί το πράσινο φως στον Νετανιάχου για να το πράξει.

Ενώ οι ΗΠΑ επιτέθηκαν αποκλειστικά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το Ισραήλ στόχευσε και συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ιδίως βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τις τελευταίες εβδομάδες, προειδοποιώντας ότι το Ιράν ανασυγκροτεί το πυραυλικό του πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Νετανιάχου συζήτησε την κατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν έξι μήνες μετά και παρουσίασε στον Τραμπ τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Νετανιάχου έθεσε επίσης το ζήτημα των προσπαθειών της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό της σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στον Λίβανο.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου δεν κατέληξαν σε κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όριο ή λεπτομερή συμφωνία σχετικά με μελλοντική στρατιωτική δράση.

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Τεχεράνης, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν απάντησε στις απειλές του Τραμπ και του Νετανιάχου δηλώνοντας ότι το Ιράν θα δώσει «σκληρή» απάντηση σε κάθε πράξη επιθετικότητας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, από την πλευρά του, κάλεσε τον Τραμπ να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σε πνεύμα «σεβασμού».

Ο Αραγτσί και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας πυρηνικής συμφωνίας τον Σεπτέμβριο, ωστόσο τους τελευταίους μήνες δεν έχουν υπάρξει σοβαρές συνομιλίες.

Ορισμένοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η πιθανότερη αφορμή για έναν πόλεμο Ισραήλ-Ιράν στο άμεσο μέλλον ενδεχομένως να δοθεί από έναν λανθασμένο υπολογισμό με τη μία πλευρά να επιχειρεί προληπτικά να αποτρέψει μια υποτιθέμενη επίθεση της άλλης.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι μια πυραυλική άσκηση των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης ενδεχομένως να λειτουργεί ως κάλυψη για επίθεση.

Όπως μετέδωσε το Axios, δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε στη συνάντησή του με τον Τραμπ να προχωρήσει στη «δεύτερη φάση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δεσμεύτηκε στον Νετανιάχου ότι, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία και δεν αρχίσει να αφοπλίζεται, θα επιτρέψει στο Ισραήλ να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον της, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

«Ο Νετανιάχου ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός για τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά μας έδωσε περιθώριο να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τον Ιανουάριο τη μετάβαση στη δεύτερη φάση, τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης της Γάζας και τη δημιουργία μιας νέας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης.

Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης της Γάζας, υπό την προεδρία του Τραμπ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, στις 23 Ιανουαρίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.